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Updated Сегодня, 08:28

Тюменские власти пытаются продать за 56 миллионов рублей долгострой на 70 лет Октября

14 марта 2023, 08:12
Фото: ГИС Торги

Тюменские власти выставили в третий раз на торги долгострой на 70 лет Октября

Администрация Тюмени вновь пытается найти покупателя для недостроеного многоквартирного дома, расположенного на улице 70 лет Октября, 9/1. Это уже третья попытка продать долгострой.
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Тюмень

Первый раз аукцион был объявлен в июле 2022 года. Тогда недостой выставили на торги за 73,6 миллионов рублей. Спустя полгода, в декабре 2022, здание пытались продать за 56,3 миллиона рублей.

На этот раз недостроенная многоэтажка на 70 лет Октября выставлена также за 56,3 миллиона рублей. Прием заявок на участие в аукционе будет открыта с 16 марта и продолжится до 19 апреля 2023 года, указано на портале ГИС Торги.

В документах к лоту указано, что степень готовности объекта составляет 50%. Максимальное количество этажей при строительстве — 15. Площадь земельного участка составляет 4,3 тысячи квадратов.

Основанием для проведения аукциона является решение Арбитражного суда Тюменской области «об изъятии объекта у ООО „СтройЛюкс“ и последующей его продажи на аукционе».

Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской деревне Дударева за 168 миллионов рублей на продажу выставили земельный участок площадью порядка 1,4 гектар. Указано, что земля предназначена для строительства торговых центров или рынков.

Под Тюменью за 168 миллионов продают земли под строительство рынков
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#Общество#Новости тюмени#Торги#Имущество на торги#Аукцион#Долгострои#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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