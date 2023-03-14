Тюменские власти пытаются продать за 56 миллионов рублей долгострой на 70 лет Октября

На этот раз недостроенная многоэтажка на 70 лет Октября выставлена также за 56,3 миллиона рублей. Прием заявок на участие в аукционе будет открыта с 16 марта и продолжится до 19 апреля 2023 года, указано на портале ГИС Торги.