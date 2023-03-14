Тюменские власти пытаются продать за 56 миллионов рублей долгострой на 70 лет Октября

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Первый раз аукцион был объявлен в июле 2022 года. Тогда недостой выставили на торги за 73,6 миллионов рублей. Спустя полгода, в декабре 2022, здание пытались продать за 56,3 миллиона рублей.
На этот раз недостроенная многоэтажка на 70 лет Октября выставлена также за 56,3 миллиона рублей. Прием заявок на участие в аукционе будет открыта с 16 марта и продолжится до 19 апреля 2023 года, указано на портале ГИС Торги.
В документах к лоту указано, что степень готовности объекта составляет 50%. Максимальное количество этажей при строительстве — 15. Площадь земельного участка составляет 4,3 тысячи квадратов.
Основанием для проведения аукциона является решение Арбитражного суда Тюменской области «об изъятии объекта у ООО „СтройЛюкс“ и последующей его продажи на аукционе».
Ранее «Наш Город» писал, что в тюменской деревне Дударева за 168 миллионов рублей на продажу выставили земельный участок площадью порядка 1,4 гектар. Указано, что земля предназначена для строительства торговых центров или рынков.