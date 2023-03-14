Тюменские власти не признают аварийным ветхий дом с грызунами и протекающей крышей

Дом № 6 по улице Фрунзе был построен в 1959 году. Уже несколько лет тюменцы жалуются на его состояние. Так, в 2021 году горожане писали, что их затопило 7 раз во время капитального ремонта крыши. Жилое здание по сей день не признают аварийным и не проводят работы по его реконструкции.