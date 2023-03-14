Тюменские власти не признают аварийным ветхий дом с грызунами и протекающей крышей

Posted Сегодня, 18:34
Published Сегодня, 18:34
Modified Сегодня, 21:01
Updated Сегодня, 21:01
К тому же тюменцы, проживающие в этом ветхом здании, пожаловались, что здесь водятся грызуны и протекает крыша, а платить за квартиру приходится.
«Я в прошлом году телевидение просила приехать, когда у нас с третьего этажа вода почти сутки бежала. Никто ни приехал, а за квартиру платим. Действительно, нормальные дома сносить собираются, а эти трущобы пусть стоят, никому мы не нужны. Приглашали давно депутата, а он нам посоветовал ипотеку брать, и весь ответ», — рассказала тюменка в комментариях под постом.
Дом № 6 по улице Фрунзе был построен в 1959 году. Уже несколько лет тюменцы жалуются на его состояние. Так, в 2021 году горожане писали, что их затопило 7 раз во время капитального ремонта крыши. Жилое здание по сей день не признают аварийным и не проводят работы по его реконструкции.
Ранее «Наш город» сообщал, что новый дом тюменского экскурсовода Марины Сафиной попал под программу КРТ и его вскоре снесут.