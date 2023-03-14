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Posted Сегодня, 18:34

Published Сегодня, 18:34

Modified Сегодня, 21:01

Updated Сегодня, 21:01

Тюменские власти не признают аварийным ветхий дом с грызунами и протекающей крышей

14 марта 2023, 18:34
Фото: 1MI

Местные жители снова жалуются на состояние старого дома по улице Фрунзе

В паблике «ЧС Тюмень» местный житель разместил видео, где показал, как выглядит сегодня старая коммуналка по улице Фрунзе, 6: ужасное состояние снаружи, обшарпанные подъезды, в которых возмущенные жильцы поставили фото губернатора региона и главы города.
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Дом

К тому же тюменцы, проживающие в этом ветхом здании,  пожаловались, что здесь водятся грызуны и протекает крыша, а платить за квартиру приходится.

«Я в прошлом году телевидение просила приехать, когда у нас с третьего этажа вода почти сутки бежала. Никто ни приехал, а за квартиру платим. Действительно, нормальные дома сносить собираются, а эти трущобы пусть стоят, никому мы не нужны. Приглашали давно депутата, а он нам посоветовал ипотеку брать, и весь ответ», — рассказала тюменка в комментариях под постом.

Дом № 6 по улице Фрунзе был построен в 1959 году. Уже несколько лет тюменцы жалуются на его состояние. Так, в 2021 году горожане писали, что их затопило 7 раз во время капитального ремонта крыши. Жилое здание по сей день не признают аварийным и не проводят работы по его реконструкции.

Ранее «Наш город» сообщал, что новый дом тюменского экскурсовода Марины Сафиной попал под программу КРТ и его вскоре снесут.

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#Елена Чебоксарова#Дом#Жилой дом#Аварийный дом#КРТ#Жалобы#Общество#Тюменцы
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