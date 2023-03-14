Тюменская стратегия развития туризма получила высокую оценку от замминистра

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Стратегические подходы к развитию туризма получили высокую оценку заместителя министра экономического развития России Дмитрия Вахрукова.
Потенциал региона представила на Международной туристической выставке «Интурмаркет» в Москве директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова. Она рассказала Вахрукову о термальных курортах, Тобольске и т. д. А также поделилась планами по развитию новых проектов для привлечения туристов.
Дмитрий Вахруков, в свою очередь, подчеркнул, что такой курс совпадает с вектором развития туризма в России в целом.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области для отпуска выбирают заграничные направления. А именно — Турцию, Абхазию, Армению, Тайланд и Объединенные Арабские Эмираты.