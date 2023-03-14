Тюменская стратегия развития туризма получила высокую оценку от замминистра

Тюменскую стратегию развития туризма высоко оценили в Москве

В Тюменской области за последние шесть лев в 2,4 раза увеличился поток туристов — с 1,4 миллиона человек в 2017 году до 3,3 миллиона человек в 2022 году. Кроме того, регион в 5 раз нарастил объем налоговых поступлений отрасли.

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