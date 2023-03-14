nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:40

Published Сегодня, 05:40

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

Тюменская стратегия развития туризма получила высокую оценку от замминистра

14 марта 2023, 05:40
Фото: 1MI

Тюменскую стратегию развития туризма высоко оценили в Москве

В Тюменской области за последние шесть лев в 2,4 раза увеличился поток туристов — с 1,4 миллиона человек в 2017 году до 3,3 миллиона человек в 2022 году. Кроме того, регион в 5 раз нарастил объем налоговых поступлений отрасли.
Сюжет
Тюмень

Стратегические подходы к развитию туризма получили высокую оценку заместителя министра экономического развития России Дмитрия Вахрукова.

Потенциал региона представила на Международной туристической выставке «Интурмаркет» в Москве директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова. Она рассказала Вахрукову о термальных курортах, Тобольске и т. д. А также поделилась планами по развитию новых проектов для привлечения туристов.

Дмитрий Вахруков, в свою очередь, подчеркнул, что такой курс совпадает с вектором развития туризма в России в целом.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области для отпуска выбирают заграничные направления. А именно — Турцию, Абхазию, Армению, Тайланд и Объединенные Арабские Эмираты.

 

Тюменцам озвучили цены на весенние путевки в Турцию
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Туристы#Туристические путевки#Медицинский туризм#Тюмень#Тюменцы#Тюменская область
Подпишитесь
Суд взял перерыв в деле супругов, один из которых сменил пол
Вчера, 05:11
Жительницам Тюмени выдают сертификаты на посещение врачей
Вчера, 05:35
В Тюменской области обработают от клещей 6,5 тысяч гектар земли
Вчера, 04:57
Родители тюменской школьницы пытаются взыскать с учебного заведения 500 тысяч рублей
Вчера, 03:47
Тюменцы столкнулись с курортным видом мошенничества
Вчера, 02:49
В Тюмени начался сезон луж
Вчера, 01:44