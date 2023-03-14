Сколько зарабатывает глава администрации Тюмени Руслан Кухарук

В 2019 году Руслан Кукарук увеличил годовой доход на 30%, по сравнению с предыдущим годом, -до 5,4 миллионов рублей. Структура его имущества за это время не изменилась. Он владел автомобилем Volkswagen Touareg. Недвижимости на нем зарегистрировано не было. Кухарук пользовался квартирой общей площадью 145 квадратных метров. Его супруга владела Mitsubishi Outlander II XL, двумя квартирами, и овощехранилищем на 2,7 квадратных метров.