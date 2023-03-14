Сколько зарабатывает глава администрации Тюмени Руслан Кухарук

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
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Updated Сегодня, 03:35
По итогам 2018 года Руслан Кухарук задекларировал доход в размере 4,1 миллиона рублей. Недвижимости в собственности тогда у него было, но имелось две квартиры в пользовании площадью 80,5 и 145,5 квадратных метров. В собственности у главы города был лишь Volkswagen Touareg и автоприцеп.
Супруга градоначальника владела квартирой 145,5 квадратов, половиной доли еще одной квартиры (62,9 кв. м.), гаражом (18 кв. м.) и овощехранилищем (2,7 кв. м.), машиной Mitsubishi Outlander XL.
В 2019 году Руслан Кукарук увеличил годовой доход на 30%, по сравнению с предыдущим годом, -до 5,4 миллионов рублей. Структура его имущества за это время не изменилась. Он владел автомобилем Volkswagen Touareg. Недвижимости на нем зарегистрировано не было. Кухарук пользовался квартирой общей площадью 145 квадратных метров. Его супруга владела Mitsubishi Outlander II XL, двумя квартирами, и овощехранилищем на 2,7 квадратных метров.
В 2020 году доход главы администрации Тюмени увеличился до 6 миллионов рублей. Список объектов, находящихся в собственности, не изменился ни у Руслана Кухарука, ни у его супруги.
По итогам 2021 глава Тюмени отчитался о доходах в размере 6,1 миллиона рублей. Его супруга заработала 1,2 миллиона рублей. В декларации было указано, что в собственности у Руслана Кухарука находится автомобиль Volkswagen Touareg и автоприцеп МЗСА 817 715.
Ранее «Наш Город» писал, что доходы губернатора Тюменской области Александра Моора за 4 года превысили 54 миллиона рублей. В 2021 году глава региона задекларировал заработок в размере 16 миллионов рублей.