«Росводоканал Тюмень»: в деле сохранения рек и озер может помочь каждый

14 марта в мире отмечается День рек. Он был учрежден в 1997 году на Первой международной конференции против строительства крупных плотин. Эта значимая экологическая дата имеет и другие названия — Международный день борьбы против плотин и День действий в защиту рек, воды и жизни.

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