«Росводоканал Тюмень»: в деле сохранения рек и озер может помочь каждый

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Работа «Росводоканал Тюмень» тесно связана с рекой, поэтому сбережению водных объектов предприятие уделяет особое внимание. Специалисты водоканала ведут непрерывный мониторинг реки Тура, на основании полученной информации и лабораторных исследований устанавливается режим водоподготовки. Большое внимание уделяется совершенствованию технологий очистки сточных вод.
«Пятый год продолжается реконструкция сооружений сточных вод. Мы полностью меняем устаревшее оборудование на современное, соответствующее наилучшим доступным технологиям. Важнейшей целью переоснащения сооружений является повышение качество очистки и увеличение их пропускной способности. Принимая в эксплуатацию сооружения очистки стоков в Тюменском районе мы в первую очередь налаживаем технологию, чтобы качество очистки стоков соответствовало экологическим нормативам» — рассказал главный инженер «Росводокаал Тюмень» Виталий Гурский.
Напомним, что ранее «Росводоканал Тюмень» вывел из эксплуатации очистные сооружения в микрорайоне Молодежный по Московскому тракту, которые не справлялись с нагрузкой, в результате неочищенные до норм стоки попадали в местную речку Елань. Для этого был построен канализационный коллектор, соединивший сети Молодежного с городской системой канализации. Сейчас строятся сети водоотведения от поселка Боровский и села Каскара.
Свой вклад в сохранение рек может внести любой человек. Для этого нужно соблюдать простые правила:
— установите счетчики расхода воды. Это будет мотивировать к сокращению расходования воды;
— устанавливайте рычажные переключатели на смесители вместо поворотных кранов;
— при умывании и принятии душа отключайте воду, когда в ней нет необходимости;
— не засоряйте берега рек и озер;
— старайтесь использовать меньше пластика;
— соблюдайте правила пользования канализацией;