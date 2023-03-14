nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:27

Published Сегодня, 04:27

Modified Сегодня, 04:29

Updated Сегодня, 04:29

«Росводоканал Тюмень»: в деле сохранения рек и озер может помочь каждый

14 марта 2023, 04:27
Фото: nashgorod.ru

«Росводоканал Тюмень»: в деле сохранения рек и озер может помочь каждый

14 марта в мире отмечается День рек. Он был учрежден в 1997 году на Первой международной конференции против строительства крупных плотин. Эта значимая экологическая дата имеет и другие названия — Международный день борьбы против плотин и День действий в защиту рек, воды и жизни.
Сюжет
Тюмень

Работа «Росводоканал Тюмень» тесно связана с рекой, поэтому сбережению водных объектов предприятие уделяет особое внимание. Специалисты водоканала ведут непрерывный мониторинг реки Тура, на основании полученной информации и лабораторных исследований устанавливается режим водоподготовки. Большое внимание уделяется совершенствованию технологий очистки сточных вод.

«Пятый год продолжается реконструкция сооружений сточных вод. Мы полностью меняем устаревшее оборудование на современное, соответствующее наилучшим доступным технологиям. Важнейшей целью переоснащения сооружений является повышение качество очистки и увеличение их пропускной способности. Принимая в эксплуатацию сооружения очистки стоков в Тюменском районе мы в первую очередь налаживаем технологию, чтобы качество очистки стоков соответствовало экологическим нормативам» — рассказал главный инженер «Росводокаал Тюмень» Виталий Гурский.

Напомним, что ранее «Росводоканал Тюмень» вывел из эксплуатации очистные сооружения в микрорайоне Молодежный по Московскому тракту, которые не справлялись с нагрузкой, в результате неочищенные до норм стоки попадали в местную речку Елань. Для этого был построен канализационный коллектор, соединивший сети Молодежного с городской системой канализации. Сейчас строятся сети водоотведения от поселка Боровский и села Каскара.

Свой вклад в сохранение рек может внести любой человек. Для этого нужно соблюдать простые правила:

— установите счетчики расхода воды. Это будет мотивировать к сокращению расходования воды;

— устанавливайте рычажные переключатели на смесители вместо поворотных кранов;

— при умывании и принятии душа отключайте воду, когда в ней нет необходимости;

— не засоряйте берега рек и озер;

— старайтесь использовать меньше пластика;

— соблюдайте правила пользования канализацией;

#Общество#Тюмень
Подпишитесь
Суд взял перерыв в деле супругов, один из которых сменил пол
Вчера, 05:11
Жительницам Тюмени выдают сертификаты на посещение врачей
Вчера, 05:35
В Тюменской области обработают от клещей 6,5 тысяч гектар земли
Вчера, 04:57
Родители тюменской школьницы пытаются взыскать с учебного заведения 500 тысяч рублей
Вчера, 03:47
Тюменцы столкнулись с курортным видом мошенничества
Вчера, 02:49
В Тюмени начался сезон луж
Вчера, 01:44