Российская ювелирная отрасль рискует разориться из-за нового закона

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:44
Новый закон предполагает отмену специальных налоговых режимов для малых и средних предприятий (МСП) ювелирной отрасли. К таким относятся свыше 90 процентов компаний, многие из которых специализируются на создании уникальных изделий и обеспечивают разнообразный ассортимент в отрасли. После отмены специальных режимов налогообложения для ювелиров за январь текущего года закрылись уже примерно 10 процентов таких предприятий, пишет newizv.ru.
Новшество грозит серьезными последствиями представителям малого и среднего бизнеса ювелирной отрасли, уже сталкивающимся с проблемами на фоне крайне сложного положения дел в экономике. При этом для компаний из других отраслей льготные налоговые режимы сохранили.
С переходом на общие основания налогообложения ювелирные предприятия России обязаны уплачивать в государственную казну налоги: индивидуальные предприниматели – по 33 копейки, а юридические лица – по 40 копеек с каждого рубля. Эти налоги взимают не с прибыли компании, а с ее выручки, и здесь не учитываются расходы на оплату труда сотрудников, аренду, материалы, транспорт и амортизацию оборудования. Налоговое бремя для ювелирных МСП выросло таким образом в пять - семь раз.
Представители ювелирного бизнеса единогласны во мнении о том, что закон необходимо доработать. Летом минувшего года Минэкономразвития РФ направило Минфину служебную записку, где было указано, что решение об отмене специальных налоговых режимов для ювелирной промышленности необходимо пересмотреть. Вступление Федерального закона № 47 в силу предложили отложить на два года, между тем он сегодня по-прежнему действует.
Эксперты акцентировали внимание на том, что сокращение численности компаний и сотрудников, падение оборотов и убытки, с которыми столкнулись смежные отрасли, представляют собой весьма серьезные проблемы, и они неизбежно отразятся на экономике России.