Российская ювелирная отрасль рискует разориться из-за нового закона

С переходом на общие основания налогообложения ювелирные предприятия России обязаны уплачивать в государственную казну налоги: индивидуальные предприниматели – по 33 копейки, а юридические лица – по 40 копеек с каждого рубля. Эти налоги взимают не с прибыли компании, а с ее выручки, и здесь не учитываются расходы на оплату труда сотрудников, аренду, материалы, транспорт и амортизацию оборудования. Налоговое бремя для ювелирных МСП выросло таким образом в пять - семь раз.