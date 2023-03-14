РЭО поддержит строительство экопромышленного парка в Челябинской области

«Сансара» планирует перерабатывать 23 тысячи тонн пластиковых отходов (ПЭТ-флекс, ПП) в год. «СимВОЛ» готов создать предприятие по регенерации полимеров мощностью 3 тысячи тонн в год. Ещё 8,4 тысячи тонн в год намерен утилизировать «Чистый Челябинск». «Немузеймусора» займётся утилизацией текстильных изделий в объеме 2 тысячи тонн в год. «Новаполимер» организует производство по регенерации полимеров. Мощность организации оценивается в 5 тысяч тонн в год.