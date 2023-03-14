РЭО поддержит строительство экопромышленного парка в Челябинской области

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Объект построят в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла». Резиденты экопромышленного парка займутся утилизацией, обработкой, обезвреживанием отходов, вторичных ресурсов и производством промышленной продукции с использованием вторичного сырья, пишет 360tv.ru
На данный момент в число резидентов экопромышленного парка намерены войти ООО «Сансара», ООО «СимВОЛ», ООО «Чистый Челябинск», ООО «Новаполимер», ООО «Немузеймусора». На этих предприятиях может перерабатываться 41,4 тысячи тонн отходов в год. Стоимость объектов составит порядка 1,5 млрд рублей.
РЭО готов финансировать проект "Сансары" за счет облигаций после прохождения государственной экспертизы. По мнению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, работы оцениваются в 1,45 млрд рублей.
«Сансара» планирует перерабатывать 23 тысячи тонн пластиковых отходов (ПЭТ-флекс, ПП) в год. «СимВОЛ» готов создать предприятие по регенерации полимеров мощностью 3 тысячи тонн в год. Ещё 8,4 тысячи тонн в год намерен утилизировать «Чистый Челябинск». «Немузеймусора» займётся утилизацией текстильных изделий в объеме 2 тысячи тонн в год. «Новаполимер» организует производство по регенерации полимеров. Мощность организации оценивается в 5 тысяч тонн в год.
Резиденты экопромышленного парка получат льготы и другие меры господдержки. Объект планируют запустить в 2024 году. Всего в России будет построено восемь экопромышленных парков. Они появятся в Челябинской области, Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также в Ленинградской, Московской, Нижегородской и Новосибирской областях.