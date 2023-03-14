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Updated Сегодня, 09:14

Реконструкция за 150 млн рублей: в Тобольске улучшится качество воды

14 марта 2023, 09:12
Фото: СУЭНКО

Реконструкция за 150 млн рублей: в Тобольске улучшится качество воды

В Тобольске продолжается реконструкция водопроводных сетей: сейчас рабочие разрабатывают грунт для размещения в нем котлована. В дальнейшем здесь проложат трубу, которая закольцует Жуковский и Соколовский водозаборы.

Нынешний водопровод слишком изношен, и СУЭНКО предстоит построить 3,5 км водопроводных сетей. Затраты на реконструкцию составят 150 миллионов рублей.

Стальной водопровод, который пролегает от Жуковского водозабора, эксплуатируется 30 лет и уже почти отработал свой ресурс. В случае его дальнейшей эксплуатации увеличивается вероятность аварий на этом участке. К тому же, современные водопроводы допускают меньшие потери воды при транспортировке.

Проблему планируется решить к началу осени: реконструкция должна завершиться в сентябре 2023 года. Рабочие построят более 3,5 км современных надежных сетей и заменят стальную часть водовода на полиэтиленовый трубопровод. Полиэтилен не подвержен коррозии, имеет большой срок эксплуатации и сократит потери при транспортировке в общем объеме воды, которая подается в водопроводную сеть, а также улучшает показатели ее качества. Уменьшатся также затраты на ремонт и обслуживание водопроводных сетей. Трубопровод проложат современным бестраншейным методом: это позволяет максимально сохранить существующее благоустройство. Последним этапом станет облагораживание территории, где проходили работы.

Напомним, соглашение о реализации проекта заключили АО «СУЭНКО», Фонд содействия реформированию ЖКХ, Тюменская область и Администрация Тобольска.

#СУЭНКО#Общество#Тобольск
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