Около Тюмени в аварии пострадали пять человек. Фото

Posted Сегодня, 14:17
Published Сегодня, 14:17
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
По предварительным данным, водитель «Ниссана» (ему 47 лет) выехал на встречную полосу движения.
«Пока сообщается о пяти пострадавших в аварии: 31-летний водитель автомобиля «Форд» и его 5-летний сын доставлены в больницу, еще троим пострадавшим оказана медицинская помощь на месте ДТП. Обстоятельства выясняются», - сообщили в ГИБДД.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмень сегодня вечером снова сковали 9-балльные пробки из-за снегопада.