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Posted Сегодня, 14:17

Published Сегодня, 14:17

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

Около Тюмени в аварии пострадали пять человек. Фото

14 марта 2023, 14:17
Фото: ГИБДД

Сразу пять человек пострадали в аварии около Тюмени. Фото

Недалеко от областной столицы столкнулись «Ниссан Мурано» и «Форд Транзит». По данным ГИБДД, одна из машин выехала на встречную полосу около поселка Андреевский.

По предварительным данным, водитель «Ниссана» (ему 47 лет) выехал на встречную полосу движения.

«Пока сообщается о пяти пострадавших в аварии: 31-летний водитель автомобиля «Форд» и его 5-летний сын доставлены в больницу, еще троим пострадавшим оказана медицинская помощь на месте ДТП. Обстоятельства выясняются», - сообщили в ГИБДД.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмень сегодня вечером снова сковали 9-балльные пробки из-за снегопада.

Из-за снегопада в Тюмень вернулись крупные пробки. Скрин
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#Александр Мязин#Общество#Происшествия#Тюменцы#Дороги#Водители#Безопасность на дорогах#Погода#Погода в Тюмени
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