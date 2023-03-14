Обвиняемого в убийстве школьницы из Тюмени Виталия Бережного отправили в карцер

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Отмечается, что в камере, где находился Виталий Бережной, нашли мобильный телефон. Его адвокат полагает, что на Бережного оказывают давление.
На данный момент дело об убийстве девочки из Тюмени рассматривает Московский городской суд. Новый адвокат Виталия Береженого Александр Почуев пообещал провести свое расследование нашумевшего уголовного дела.
«Наш город» сообщал, что 16-го марта Московский городской суд продолжит формирование коллегии присяжных заседателей по уголовному делу тюменца Виталия Бережного.