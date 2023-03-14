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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

Обвиняемого в убийстве школьницы из Тюмени Виталия Бережного отправили в карцер

14 марта 2023, 12:34
Фото: nashgorod.ru

Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве школьницы из Тюмени, отправили в карцер

Адвокат Виталия Бережного Александр Почуев сообщил «Нашему городу», что обвиняемого в убийстве тюменской школьницы, отправили в карцер. Он находится в московском СИЗО.
Видео: nashgorod.ru

Отмечается, что в камере, где находился Виталий Бережной, нашли мобильный телефон. Его адвокат полагает, что на Бережного оказывают давление.

На данный момент дело об убийстве девочки из Тюмени рассматривает Московский городской суд. Новый адвокат Виталия Береженого Александр Почуев пообещал провести свое расследование нашумевшего уголовного дела.

«Наш город» сообщал, что 16-го марта Московский городской суд продолжит формирование коллегии присяжных заседателей по уголовному делу тюменца Виталия Бережного.

Новый правозащитник Бережного планирует проводить авторское расследование
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Дела судебные#Уголовные дела#Убийство#СИЗО#Работа#Видео
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