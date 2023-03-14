Наш регион лидирует по строительству объектов за счёт инфраструктурных кредитов

В Тюменской области за счёт инфраструктурных кредитов построили 478 000 м² жилья

В Тюменской области в 2022 году за счёт инфраструктурных кредитов ввели 478 тысяч квадратных метров жилья. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, мы оказались в числе регионов, добившихся наилучших результатов. Информация об этом появилась в областном Департаменте имущественных отношений.

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