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Posted Сегодня, 18:10

Published Сегодня, 18:10

Modified Сегодня, 18:32

Updated Сегодня, 18:32

Наш регион лидирует по строительству объектов за счёт инфраструктурных кредитов

14 марта 2023, 18:10
Фото: 1MI

В Тюменской области за счёт инфраструктурных кредитов построили 478 000 м² жилья

В Тюменской области в 2022 году за счёт инфраструктурных кредитов ввели 478 тысяч квадратных метров жилья. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, мы оказались в числе регионов, добившихся наилучших результатов. Информация об этом появилась в областном Департаменте имущественных отношений.
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Жилье

Таким образом, доля объектов, построенных за счёт инфраструктурных бюджетных кредитов, составила 21% от общего ввода жилья в ушедшем году в РФ (всего за 2022 год  в России ввели около шести миллионов квадратных метров).

Наш регион вошёл в список лучших, наряду со столичным городами, Московской, Свердловской и Рязанской областью.

Механизм инфраструктурных бюджетов был запущен в России в 2021 году.

Ранее «Наш город» писал, что общественники просят провести капитальный ремонт в разрушающемся многоквартирном доме по улице Индустриальной. Зданию уже более 60 лет.

Общественники просят прокуратуру проверить разрушающийся жилой дом в Тюмени
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#Елена Чебоксарова#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Жилье#Кредитование#Кредит#Тюменская область
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