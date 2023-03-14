Наш регион лидирует по строительству объектов за счёт инфраструктурных кредитов

Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:32
Updated Сегодня, 18:32
Таким образом, доля объектов, построенных за счёт инфраструктурных бюджетных кредитов, составила 21% от общего ввода жилья в ушедшем году в РФ (всего за 2022 год в России ввели около шести миллионов квадратных метров).
Наш регион вошёл в список лучших, наряду со столичным городами, Московской, Свердловской и Рязанской областью.
Механизм инфраструктурных бюджетов был запущен в России в 2021 году.
Ранее «Наш город» писал, что общественники просят провести капитальный ремонт в разрушающемся многоквартирном доме по улице Индустриальной. Зданию уже более 60 лет.