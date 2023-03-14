На тюменской трассе загорелся внедорожник. Видео

На тушение пожара были направлены две единицы техники и шесть сотрудников пожарно-спасательных подразделений. К счастью, никто не пострадал. Но кроссовер получил значительные повреждения — выгорели частично моторный отсек и салон Chevrolet, сообщили в МЧС по Тюменской области.