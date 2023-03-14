nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

На тюменской трассе загорелся внедорожник. Видео

14 марта 2023, 08:25
Фото: МЧС

На тюменской трассе сгорел внедорожник

Автомобиль Chevrolet Trailblazer загорелся сегодня днем на тюменской трассе. Инцидент произошел на 20-м километре Ялуторовского тракта.
Сюжет
Тюмень
Видео: МЧС

На тушение пожара были направлены две единицы техники и шесть сотрудников пожарно-спасательных подразделений. К счастью, никто не пострадал. Но кроссовер получил значительные повреждения — выгорели частично моторный отсек и салон Chevrolet, сообщили в МЧС по Тюменской области.

Причина возникновения огня устанавливается.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на улице Пермякова рядом с клубом «Библиотека» загорелся автомобиль Niva. Видеоролик с пытающим автомобилем облетело все тюменские паблики.

В районе Солнечного рынка взорвался автомобиль
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Пожар#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Происшествия#МЧС#Сгорел автомобиль#Безопасность на дорогах#Водители#Тюмень#Тюменская область#Видео
Подпишитесь
Тюменский живодер отделался исправительными работами
Сегодня, 08:33
Жительницам Тюмени выдают сертификаты на посещение врачей
Вчера, 05:35
В Тюменской области обработают от клещей 6,5 тысяч гектар земли
Вчера, 04:57
Родители тюменской школьницы пытаются взыскать с учебного заведения 500 тысяч рублей
Вчера, 03:47
Тюменцы столкнулись с курортным видом мошенничества
Вчера, 02:49
В Тюмени начался сезон луж
Вчера, 01:44