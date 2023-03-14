На тюменской объездной ограничили скорость движения

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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Updated Сегодня, 06:23
Как пояснили «Нашему Городу» в ГУС Тюменской области, ограничения скоростного режима для транспортных средств на данном участке автодороги будут действовать на протяжении всего периода работ по строительству объекта.
Также для организации строительной площадки сужена полоса движения при съезде с Московского тракта на Обход Тюмени в сторону улицы Ямской.
Ранее «Наш Город» писал, что надземный пешеходный переход расположится напротив дома №14 по улице Первооткрывателей. Работы по возведению объекта ведет компания «Мостострой-11». На эти цели из бюджета выделено 247 миллионов рублей. В эксплуатацию переход планируют сдать до конца этого года.