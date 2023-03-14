На тюменской объездной ограничили скорость движения

Ранее «Наш Город» писал, что надземный пешеходный переход расположится напротив дома №14 по улице Первооткрывателей. Работы по возведению объекта ведет компания «Мостострой-11». На эти цели из бюджета выделено 247 миллионов рублей. В эксплуатацию переход планируют сдать до конца этого года.