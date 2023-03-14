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Posted Сегодня, 06:21

Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

На тюменской объездной ограничили скорость движения

14 марта 2023, 06:21
Фото: ГУС ТО

У ЖК «Колумб» в Тюмени ограничили скорость из-за строительства пешеходного перехода

В Тюмени ограничили скорость движения на участке Обхода города. Данная мера введена в связи со строительством надземного пешеходного перехода в районе ЖК «Колумб».
Сюжет
Тюмень

Как пояснили «Нашему Городу» в ГУС Тюменской области, ограничения скоростного режима для транспортных средств на данном участке автодороги будут действовать на протяжении всего периода работ по строительству объекта.

Также для организации строительной площадки сужена полоса движения при съезде с Московского тракта на Обход Тюмени в сторону улицы Ямской.

Ранее «Наш Город» писал, что надземный пешеходный переход расположится напротив дома №14 по улице Первооткрывателей. Работы по возведению объекта ведет компания «Мостострой-11». На эти цели из бюджета выделено 247 миллионов рублей. В эксплуатацию переход планируют сдать до конца этого года.

«Мостострой-11» построит в Тюмени пешеходный переход за 250 миллионов рублей
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#Валентина Бурнашева#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Дороги#Ограничения#Ограничение движения#Пешеходный переход#Безопасность на дорогах#Тюмень#Тюменская область
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