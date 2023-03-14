На трассах Тюмень - Омск и Тюмень - Курган метель. Видимость снизилась до 100 метров

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Видимость на дороге снизилась до 80 метров, водители легковых машин и грузовиков вынуждены снизить скорость. По данным сервисов Яндекса на 20 км трассы Р-402 на обочине в направлении Ялуторовска «стоит транспортное средство после ДТП».
На 115-й километре федеральной автодороги Курган – Тюмень тоже метель. Видимость не превышает 100 метров. Снегопад завершится к концу дня.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени у ЖК «Колумб» ограничили скорость из-за строительства пешеходного перехода.