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Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

На трассах Тюмень - Омск и Тюмень - Курган метель. Видимость снизилась до 100 метров

14 марта 2023, 10:54
Фото: Скрин видео "Ишим пере Подслушано"

Видимость на двух федеральных трассах Тюменской области снизилась до 100 метров

По данным паблика «Ишим пере Подслушано», на федеральной трассе Тюмень – Омск ухудшилась видимость из-за метели. На проезжей части образуются лужи из-за растаявшего снега.

Видимость на дороге снизилась до 80 метров, водители легковых машин и грузовиков вынуждены снизить скорость. По данным сервисов Яндекса на 20 км трассы Р-402 на обочине в направлении Ялуторовска «стоит транспортное средство после ДТП».

На 115-й километре федеральной автодороги Курган – Тюмень тоже метель. Видимость не превышает 100 метров. Снегопад завершится к концу дня.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени у ЖК «Колумб» ограничили скорость из-за строительства пешеходного перехода.

На тюменской объездной ограничили скорость движения
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