На трассах Тюмень - Омск и Тюмень - Курган метель. Видимость снизилась до 100 метров

Видимость на дороге снизилась до 80 метров, водители легковых машин и грузовиков вынуждены снизить скорость. По данным сервисов Яндекса на 20 км трассы Р-402 на обочине в направлении Ялуторовска «стоит транспортное средство после ДТП».