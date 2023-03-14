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Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

Молодежь сможет получать гранты на развитие бизнеса 1 раз в 3 года

Сегодня, 07:34
Минэкономразвития РФ подготовил проект приказа, согласно которому молодые бизнесмены от 14 до 25 лет смогут повторно получать гранты до 1 миллиона рублей.

Как передают “Известия”, если раньше молодые предприниматели могли получить от государства 1 миллион рублей на развитие бизнеса только единовременно, то теперь предлагается сделать поддержку регулярной - один раз в три года.

Кроме того, в министерстве предложили увеличить максимальный размер помощи до двух миллионов рублей.

Специалисты считают, что такие меры в условиях санкций поддержат малый бизнес, который в России развит значительно хуже, чем на Западе. При этом, по их словам, вряд ли такая поддержка мотивирует людей открыть свое дело — скорее льготой воспользуются уже действующие предприниматели.

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