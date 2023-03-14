Молодежь сможет получать гранты на развитие бизнеса 1 раз в 3 года

Специалисты считают, что такие меры в условиях санкций поддержат малый бизнес, который в России развит значительно хуже, чем на Западе. При этом, по их словам, вряд ли такая поддержка мотивирует людей открыть свое дело — скорее льготой воспользуются уже действующие предприниматели.