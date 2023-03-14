Малоимущих семей предлагают освободить от уплаты НДФЛ при продаже дома

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Как передают “Известия”, также риелторы предложили освободить от этого налогового бремени граждан, которым необходимо дорогостоящее лечение или тех, кто приобрел недвижимость с помощью маткапитал.
Отмечается, что предложение поступило в правительство, Совет Федерации и Минфин России. Инициативу уже поддержали в Госдуме и «Народном фронте».
Сегодня НДФЛ уплачивается при продаже жилья раньше, чем через пять лет после его покупки. Специалисты считают инициативу риелторов важной, однако она потребует проработки, поскольку может усложнить процесс администрирования сделок, в том числе привести к росту случаев незаконного обналичивания маткапитала.