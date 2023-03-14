Малоимущих семей предлагают освободить от уплаты НДФЛ при продаже дома

Сегодня НДФЛ уплачивается при продаже жилья раньше, чем через пять лет после его покупки. Специалисты считают инициативу риелторов важной, однако она потребует проработки, поскольку может усложнить процесс администрирования сделок, в том числе привести к росту случаев незаконного обналичивания маткапитала.