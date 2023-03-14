Из-за снегопада в Тюмень вернулись крупные пробки. Скрин

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Снегопад снизил пропускную способность тюменских трасс, при этом сегодня не отмечается серьёзных аварий. К вечеру на дорогах произошло только три ДТП. Хуже всего ситуация в центральной части города, на улице 30 лет Победы и улице Западносибирской (тут произошло ДТП).
Сегодня «Наш город» сообщал, что из-за метели снизилась видимость на трассах Тюмень – Курган и Тюмень – Омск. О серьёзных ДТП не сообщалось.