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Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Из-за снегопада в Тюмень вернулись крупные пробки. Скрин

14 марта 2023, 12:52
Фото: 1MI

В Тюмени крупные девятибалльные пробки из-за снегопада

В областной столице вечером 14 марта отмечаются крупные пробки. По данным 2ГИС, в 17:40 они достигли 9 баллов. Стоит отметить, что вчера в это же время они были заметно меньше.

Снегопад снизил пропускную способность тюменских трасс, при этом сегодня не отмечается серьёзных аварий. К вечеру на дорогах произошло только три ДТП. Хуже всего ситуация в центральной части города, на улице 30 лет Победы и улице Западносибирской (тут произошло ДТП).

Сегодня «Наш город» сообщал, что из-за метели снизилась видимость на трассах Тюмень – Курган и Тюмень – Омск. О серьёзных ДТП не сообщалось.

На трассах Тюмень - Омск и Тюмень - Курган метель. Видимость снизилась до 100 метров
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Деньги#Водители#Дороги#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Погода в Тюмени
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