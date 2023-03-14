Из-за снегопада в Тюмень вернулись крупные пробки. Скрин

Снегопад снизил пропускную способность тюменских трасс, при этом сегодня не отмечается серьёзных аварий. К вечеру на дорогах произошло только три ДТП. Хуже всего ситуация в центральной части города, на улице 30 лет Победы и улице Западносибирской (тут произошло ДТП).