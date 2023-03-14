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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Из Пуровского района в зону СВО отправили рекордный объем гуманитарной помощи

14 марта 2023, 06:26

Из Пуровского района в зону СВО отправили рекордный объем гуманитарной помощи

Усилиями неравнодушных жителей Пуровского района (ЯНАО) собрано более 20 тонн продуктов, лекарств, вещей и необходимого оборудования. Местные жители объединили усилия, чтобы поддержать бойцов.
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ЯНАО

Так, в зону СВО ямальским бойцам доставят УАЗ, авторезину, стройматериалы, 20 печей, топливо и несколько сотен коробок с одеждой, обувью, гигиеническими средствами и другими важными вещами.

«Приняли решение собрать единый для всех ямальских батальонов набор гуманитарной помощи. Ее доставят в отряды „Ямал“, „Кедр“, „Росомаха“, „Барс“ и 90-й саперный полк — там вместе с другими ямальцами проходят службу пуровчане», — поделился глава Пуровского района Антон Колодин.

Оплату аренды фуры и зарплату водителя взял на себя местный предприниматель, который уверен — если есть возможность помогать, значит, нужно это делать и не оставаться в стороне.

В составе группы сопровождения в Донбасс отправились волонтеры, депутат районной думы и тренер спортшколы. В Ростове-на-Дону им предстоит докупить стройматериалы для нужд военнослужащих.

К слову, по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова в муниципалитетах округа назначены кураторы, которые занимаются сопровождением семей участников СВО и вернувшихся домой бойцов. Они помогают получить меры поддержки (всего их около 40). О важности этой работы не раз заявлял президент РФ Владимир Путин.

#Валентина Бурнашева#Общество#Помощь#Военные#Военнослужащие#Гуманитарная помощь#ЯНАО
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