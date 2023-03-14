Из Пуровского района в зону СВО отправили рекордный объем гуманитарной помощи

К слову, по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова в муниципалитетах округа назначены кураторы, которые занимаются сопровождением семей участников СВО и вернувшихся домой бойцов. Они помогают получить меры поддержки (всего их около 40). О важности этой работы не раз заявлял президент РФ Владимир Путин.