Из Пуровского района в зону СВО отправили рекордный объем гуманитарной помощи

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Так, в зону СВО ямальским бойцам доставят УАЗ, авторезину, стройматериалы, 20 печей, топливо и несколько сотен коробок с одеждой, обувью, гигиеническими средствами и другими важными вещами.
«Приняли решение собрать единый для всех ямальских батальонов набор гуманитарной помощи. Ее доставят в отряды „Ямал“, „Кедр“, „Росомаха“, „Барс“ и 90-й саперный полк — там вместе с другими ямальцами проходят службу пуровчане», — поделился глава Пуровского района Антон Колодин.
Оплату аренды фуры и зарплату водителя взял на себя местный предприниматель, который уверен — если есть возможность помогать, значит, нужно это делать и не оставаться в стороне.
В составе группы сопровождения в Донбасс отправились волонтеры, депутат районной думы и тренер спортшколы. В Ростове-на-Дону им предстоит докупить стройматериалы для нужд военнослужащих.
К слову, по поручению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова в муниципалитетах округа назначены кураторы, которые занимаются сопровождением семей участников СВО и вернувшихся домой бойцов. Они помогают получить меры поддержки (всего их около 40). О важности этой работы не раз заявлял президент РФ Владимир Путин.