Грузовой прицеп съехал в кювет около Заводоуковска из-за метели. Видео

Около Заводоуковска прицеп грузовика съехал в кювет из-за метели. Видео

Недалеко от Заводоуковска прицеп грузовика съехал в кювет. По данным подписчика паблика «Авто Тюмень – ДТП», на место прибыли сразу три экипажа ГИБДД. Водитель фуры не пострадал, затор растянулся почти на километр.