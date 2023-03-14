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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Грузовой прицеп съехал в кювет около Заводоуковска из-за метели. Видео

14 марта 2023, 12:08
Фото: Скрин паблика «Авто Тюмень – ДТП».

Около Заводоуковска прицеп грузовика съехал в кювет из-за метели. Видео

Недалеко от Заводоуковска прицеп грузовика съехал в кювет. По данным подписчика паблика «Авто Тюмень – ДТП», на место прибыли сразу три экипажа ГИБДД. Водитель фуры не пострадал, затор растянулся почти на километр.

Из-за ДТП водители вынуждены снижать скорость на данном участке трассы. Более того, сейчас здесь идёт снег, на дорогах гололедица.

«От Заводоуковска до Комсомольска фуру стащило в кювет», - отмечает подписчик паблика «Авто Тюмень – ДТП».

Ранее «Наш город» сообщал, что на двух федеральных трассах Р-402 и Тюмень – Курган видимость снизилась. Из-за метели и тёплой погоды на дороге скользко. О серьёзных авариях пока не сообщается.

На трассах Тюмень - Омск и Тюмень - Курган метель. Видимость снизилась до 100 метров
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#Александр Мязин#Общество#Происшествия#Тюменцы#Водители#Дороги#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Погода в Тюмени
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