Грузовой прицеп съехал в кювет около Заводоуковска из-за метели. Видео

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Из-за ДТП водители вынуждены снижать скорость на данном участке трассы. Более того, сейчас здесь идёт снег, на дорогах гололедица.
«От Заводоуковска до Комсомольска фуру стащило в кювет», - отмечает подписчик паблика «Авто Тюмень – ДТП».
Ранее «Наш город» сообщал, что на двух федеральных трассах Р-402 и Тюмень – Курган видимость снизилась. Из-за метели и тёплой погоды на дороге скользко. О серьёзных авариях пока не сообщается.