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Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Городские службы вывезли снег на Александра Логунова и у сквера «Березовая роща»

14 марта 2023, 11:42
Фото: скрин "Тюмень - наш дом"

Городские службы вывезли снег после сообщений «Нашего города». Фото

Городские службы отреагировали на сообщения о больших кучах снега на улице Александра Логунова, 8, и в районе сквера «Березовая роща». На 14 марта эти территории расчистили сотрудники АО «ТОДЭП».
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Тюмень

На сообщение «Нашего города» от 8 марта ответили представители администрации в паблике «Подслушано в Тюмени | Тюменская слобода».

«Складированный снег с автомобильной парковки по адресу: ул. Александра Логунова 8, вывезен силами подрядной организации АО «ТОДЭП». В районе сквера «Березовая роща» снег тоже вывезен», - сообщили представители городской администрации.

8 марта «Наш город» отмечал, что уже две недели сваленный после уборки снег лежит на парковке возле МАДОУ д/с №158 по адресу Александра Логунова, 8.

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