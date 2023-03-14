Городские службы вывезли снег на Александра Логунова и у сквера «Березовая роща»

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
На сообщение «Нашего города» от 8 марта ответили представители администрации в паблике «Подслушано в Тюмени | Тюменская слобода».
«Складированный снег с автомобильной парковки по адресу: ул. Александра Логунова 8, вывезен силами подрядной организации АО «ТОДЭП». В районе сквера «Березовая роща» снег тоже вывезен», - сообщили представители городской администрации.
8 марта «Наш город» отмечал, что уже две недели сваленный после уборки снег лежит на парковке возле МАДОУ д/с №158 по адресу Александра Логунова, 8.