Городские службы вывезли снег на Александра Логунова и у сквера «Березовая роща»

Городские службы вывезли снег после сообщений «Нашего города». Фото

Городские службы отреагировали на сообщения о больших кучах снега на улице Александра Логунова, 8, и в районе сквера «Березовая роща». На 14 марта эти территории расчистили сотрудники АО «ТОДЭП».

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