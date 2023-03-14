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Posted Сегодня, 18:52

Published Сегодня, 18:52

Modified Сегодня, 18:53

Updated Сегодня, 18:53

ФИФА определилась с форматом чемпионата мира 2026 года

Сегодня, 18:52
Международная федерация футбола готова утвердить новый формат проведения чемпионата мира, который состоится в 2026 году.

Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на американские СМИ.

ФИФА решила разделить 48 команд-участниц на 12 групп, из которых в 1/16 финала выйдут по две лучших, а оставшиеся 8 путевок заберут команды, занявшие третьи места с наилучшими показателями.

Ранее рассматривался вариант деления участников на 16 групп, но он не нашел поддержки. Турнир 2026 года продлится 39 дней. За это время будут сыграны 104 матча.



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