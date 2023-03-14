ФИФА определилась с форматом чемпионата мира 2026 года

Posted Сегодня, 18:52
Published Сегодня, 18:52
Modified Сегодня, 18:53
Updated Сегодня, 18:53
Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на американские СМИ.
ФИФА решила разделить 48 команд-участниц на 12 групп, из которых в 1/16 финала выйдут по две лучших, а оставшиеся 8 путевок заберут команды, занявшие третьи места с наилучшими показателями.
Ранее рассматривался вариант деления участников на 16 групп, но он не нашел поддержки. Турнир 2026 года продлится 39 дней. За это время будут сыграны 104 матча.