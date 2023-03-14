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Posted Сегодня, 19:06

Published Сегодня, 19:06

Modified Сегодня, 19:38

Updated Сегодня, 19:38

«Это символ года»: тюменцы заметили зайца в одном из районов города

14 марта 2023, 19:06
Фото: 1MI

Жители Тюмени в районе Ново-Патрушева заметили белого зайца

Сегодня тюменцы заметили еще не сменившего окрас зайца в районе Ново-Патрушева. Они сняли его на видео и поделились этим в социальных сетях.

Перепуганный зверёк не хотел позировать на камеру и убежал в сторону лесополосы.

В комментариях горожане напомнили, что кролик — символ год, а также рассказали, что тоже  недавно видели двух зайчиков в районе МЧС «Нефтяник».

Ранее «Наш город» писал, что зайцы в Тюменской области массово вымирают из-за отравленных приманок от грызунов, оставленных в открытом доступе. По этой же причине был установлен факт гибели других зверей: лис, фазанов и особей серого журавля.

 

 

Тюменский Россельхознадзор установил причины массовой гибели зайцев и лис
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#Елена Чебоксарова#Зайцы#Дикие звери#Животные#Ново-Патрушево#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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