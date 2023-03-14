«Это символ года»: тюменцы заметили зайца в одном из районов города

Posted Сегодня, 19:06
Published Сегодня, 19:06
Modified Сегодня, 19:38
Updated Сегодня, 19:38
Перепуганный зверёк не хотел позировать на камеру и убежал в сторону лесополосы.
В комментариях горожане напомнили, что кролик — символ год, а также рассказали, что тоже недавно видели двух зайчиков в районе МЧС «Нефтяник».
Ранее «Наш город» писал, что зайцы в Тюменской области массово вымирают из-за отравленных приманок от грызунов, оставленных в открытом доступе. По этой же причине был установлен факт гибели других зверей: лис, фазанов и особей серого журавля.