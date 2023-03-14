Дом «тюменской купчихи» снесут из-за КРТ, осудили за убийство пса, открытие Saboo

Суд отправил тюменского живодера на исправительные работы сроком в 1 год. Сегодня мировой судья Ленинского судебного района приговорил тюменского живодера Александра Шабанова к году исправительных работ. Адвокат подсудимого просил для своего подзащитного наказания в виде штрафа размером 50 тысяч. Ранее Шабанов подавал ходатайство о рассмотрении его дела в особом порядке. Мужчина сообщал, что вину он признал в полном объеме и раскаивается в содеянном.