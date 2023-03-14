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Дом «тюменской купчихи» снесут из-за КРТ, осудили за убийство пса, открытие Saboo

14 марта 2023, 18:46
Фото: 1MI

Осудили за убийство пса, открытие Saboo, дом «тюменской купчихи» снесут из-за КРТ

Дом известной в городе «тюменской купчихи» Марины Сафиной попал в программу КРТ. По ее словам, они недавно отстроили новый бревенчатый дом на улице Сахалинской, оформляли кредит и провели все необходимые коммуникации.

В Тюмени дом известной купчихи Марины Сафиной могут снести из-за КРТ. 

«В голове пульсирует мысль, которая кажется страшной сказкой», — пишет Марина.

Её дом из «добротного кругляка, на высоком фундаменте». Есть все коммуникации и мансардный этаж.

По ее словам, они недавно отстроили новый бревенчатый дом на улице Сахалинской, оформляли кредит и провели все необходимые коммуникации.

«Учитывая, что земля и дом принадлежат по праву двум семьям, мы понимаем, что альтернативой нам будет одна комната в пансионате», — отметила экскурсовод.

В Тюмени осудили мужчину, изрубившего пса топором.

Суд отправил тюменского живодера на исправительные работы сроком в 1 год. Сегодня мировой судья Ленинского судебного района приговорил тюменского живодера Александра Шабанова к году исправительных работ. Адвокат подсудимого просил для своего подзащитного наказания в виде штрафа размером 50 тысяч. Ранее Шабанов подавал ходатайство о рассмотрении его дела в особом порядке. Мужчина сообщал, что вину он признал в полном объеме и раскаивается в содеянном.

Также в суде сообщили о том, что бывший владелец пса, которого теперь зовут Оскар, направил на его лечение в фонд 5 тысяч рублей

В Тюмени открылся магазин известного бренда американских сланцев Crocs под названием Saboo.

В ТРЦ «Кристалл» на 2-ом этаже теперь работает магазин Saboo. Он заменит известный бренд резиновой обуви Crocs,. Каждая пара содержит инновационный полимер. Saboo представляет широкий ассортимент обуви с уникальными коллекциями, состоящими из более 300 моделей. Стоит отметить, что Crocs производит одноимённые сандалии. Он покинул рынок РФ в марте прошлого года.

Ушедший с рынка РФ американский магазин Crocs вновь открылся в Тюмени. Фото
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