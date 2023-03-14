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Posted Сегодня, 06:06

Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

Что происходит с ВИЧ в Тюменской области

14 марта 2023, 06:06
Фото: Служба здоровья. Центр СПИД (Тюмень)

Тюменские медики рассказали о том, что происходит с ВИЧ в регионе

В Тюменской области на 5% сократился уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией по итогам 2022 года. Такого результата удалось достичь благодаря проведенной профилактической работе в регионе.
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Тюмень

В 2022 году в Тюменской области, по данным департамента здравоохранения, медиками было выполнено 630 тысяч тестов на ВИЧ, что на 50 тысяч больше, чем год назад.

«Тюменская область входит в число регионов с генерализованной стадией развития ВИЧ-инфекции. И поэтому мы говорим, что сегодня любой житель Тюменской области, вне зависимости, принадлежит ли он к уязвимой группе или нет, должен раз в год, в том числе в рамках диспансеризации, сдать тест на ВИЧ хотя бы для того, чтобы удостовериться, что он здоров», — подчеркивают медики.

И добавляют, что на данный момент в регионе приоритетным остается способ заражения ВИЧ через половой путь (85%). 13,7% заражаются ВИЧ вследствие употребления наркотических веществ.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области автоинспекторы задержали женщину-курьера, перевозившую порядка 25 килограммов наркотиков. Автомобиль с необычным грузом остановили для проверки у водителя документов.

Тюменские автоинспекторы задержали женщину-наркокурьера с 25 кг метилэфедрона
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#ВИЧ#Тест на ВИЧ#Здравоохранение#Инфекции#Тюмень
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