Что происходит с ВИЧ в Тюменской области

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
В 2022 году в Тюменской области, по данным департамента здравоохранения, медиками было выполнено 630 тысяч тестов на ВИЧ, что на 50 тысяч больше, чем год назад.
«Тюменская область входит в число регионов с генерализованной стадией развития ВИЧ-инфекции. И поэтому мы говорим, что сегодня любой житель Тюменской области, вне зависимости, принадлежит ли он к уязвимой группе или нет, должен раз в год, в том числе в рамках диспансеризации, сдать тест на ВИЧ хотя бы для того, чтобы удостовериться, что он здоров», — подчеркивают медики.
И добавляют, что на данный момент в регионе приоритетным остается способ заражения ВИЧ через половой путь (85%). 13,7% заражаются ВИЧ вследствие употребления наркотических веществ.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области автоинспекторы задержали женщину-курьера, перевозившую порядка 25 килограммов наркотиков. Автомобиль с необычным грузом остановили для проверки у водителя документов.