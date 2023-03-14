“Атомайз”: За год удалось достичь увеличения объемов выпуска ЦФА до 2 млрд рублей

Posted Сегодня, 18:12
Published Сегодня, 18:12
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
Как пишет tass.ru, с таким заявлением Фроловичева обратилась к собравшимся на круглом столе в Общественной палате "Цифровые финансовые активы – новый инструмент привлечения ликвидности".
По ее словам, с начала февраля прошлого года в список информационных систем по ЦФА был добавлен первый оператор. При этом на оформление налоговой части ушло несколько месяцев, поэтому выпуски ЦФА фактически осуществляются в России чуть менее 12 месяцев.
Фроловичева отмечает монополию класса долговых инструментов на отечественном рынке, при этом инвестиционный класс пока отстает. Но у инвестиционных инструментов есть шанс для лидерства в данной позиции – в случае, если удастся обеспечить комфортные условия для этого, особенно налоговые, и для такой функции, как гибридное цифровое право. Глава "Атомайза" характеризует гибридное цифровое право как уникальную функцию, которая не представлена ни в одном виде биржевых и бумажных инструментов. "Ни одна не позволяет клиенту выбрать, как вы хотите свой финансовый инструмент погасить: деньгами либо остатком конкретного актива, что крайне привлекательно, и спрос на это сейчас на текущем, волатильном рынке есть", – объясняет она.
В компании сообщают, что гибридные цифровые права (ГЦП) несут в себе качества ЦФА и утилитарных цифровых прав одновременно. Предполагается, что первыми гибридными цифровыми правами в нашей стране могут стать стейблкоины (без возможности расчетов) и NFT.
Фроловичева обращает внимание на то, что сейчас на рынке все больше падает доверие инвесторов. В таких условиях для наполнения площадок ликвидностью приходиться опираться на более качественные инструменты, способные привлечь инвестиционные средства, и максимально взвешенно относиться к допуску эмитентов, надежности оформления сделок, поднимать уровень устойчивости и стабильности, как в случае с банками и брокерами, а также иметь возможности для оперативного включения в интеграцию.
Максим Трофимов, возглавляющий компанию "Цифровые активы", обозначил возможности использования цифровых инструментов для неквалифицированных инвесторов. "С принятием закона о ЦФА россияне в ближайшее время смогут инвестировать в цифровые активы наряду с другими инструментами (как, например, самыми популярными – акциями и облигациями), при этом избегая рисков, связанных с традиционными инструментами, и минуя посредников финансового рынка", – дает свои прогнозы руководитель.