“Атомайз”: За год удалось достичь увеличения объемов выпуска ЦФА до 2 млрд рублей

Фроловичева отмечает монополию класса долговых инструментов на отечественном рынке, при этом инвестиционный класс пока отстает. Но у инвестиционных инструментов есть шанс для лидерства в данной позиции – в случае, если удастся обеспечить комфортные условия для этого, особенно налоговые, и для такой функции, как гибридное цифровое право. Глава "Атомайза" характеризует гибридное цифровое право как уникальную функцию, которая не представлена ни в одном виде биржевых и бумажных инструментов. "Ни одна не позволяет клиенту выбрать, как вы хотите свой финансовый инструмент погасить: деньгами либо остатком конкретного актива, что крайне привлекательно, и спрос на это сейчас на текущем, волатильном рынке есть", – объясняет она.