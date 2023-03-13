Жительницам Тюмени выдают сертификаты на посещение врачей

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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Updated Сегодня, 05:37
Как пояснили «Нашему Городу» в информационном центре регионального правительства, с помощью сертификата будущие мамы получают медицинскую, психологическую, медико-социальную и правовую помощь по программе ОМС.
В сертификат входят медицинская помощь во время беременности и родов, получение психологической и правовой помощи, наблюдение ребенка в течение одного года в поликлинике.
Для того, чтобы получить электронный сертификат будущей маме необходимо обратиться в женскую консультацию с паспортом, СНИЛС, полисом ОМС.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 февраля выросла сумма пособия на рождение ребенка. Теперь материнское пособие составляет 586,9 тысяч рублей для первенца и 775,6 тысяч рублей на второго ребенка.