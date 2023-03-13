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Published Сегодня, 05:35

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Updated Сегодня, 05:37

Жительницам Тюмени выдают сертификаты на посещение врачей

13 марта 2023, 05:35
Фото: 1MI

В 2023 году в Тюмени выдали более 9 тысяч родовых сертификатов на 28 млн рублей

Более 9 тысяч электронных родовых сертификатов на 28,4 миллиона рублей выдали в Тюменской области будущим мамам с начала этого года.
Сюжет
Тюмень

Как пояснили «Нашему Городу» в информационном центре регионального правительства, с помощью сертификата будущие мамы получают медицинскую, психологическую, медико-социальную и правовую помощь по программе ОМС.

В сертификат входят медицинская помощь во время беременности и родов, получение психологической и правовой помощи, наблюдение ребенка в течение одного года в поликлинике.

Для того, чтобы получить электронный сертификат будущей маме необходимо обратиться в женскую консультацию с паспортом, СНИЛС, полисом ОМС.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 февраля выросла сумма пособия на рождение ребенка. Теперь материнское пособие составляет 586,9 тысяч рублей для первенца и 775,6 тысяч рублей на второго ребенка.

 

С 1 февраля увеличили пособия на детей и выплаты для инвалидов
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Ежемесячное пособие#Выплаты#Социальные выплаты#Выплаты на детей#Тюмень#Тюменская область
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