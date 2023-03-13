Новый правозащитник Бережного планирует проводить авторское расследование

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
«Ввиду необходимости ознакомления с делом и проведения собственного адвокатского расследования защита планирует в кратчайшие сроки исполнить свой профессиональный долг, провести собственное адвокатское расследование, для чего потребуется непродолжительное отложение процесса», — сообщает новый правозащитник Бережного Александр Почуев.
16-го марта Московский городской суд продолжит формирование коллегии присяжных заседателей по делу тюменца Виталия Бережного, которого публично обвинили в убийстве и осквернении несовершеннолетней Анастасии Муравьевой.
«Впервые, обвинение прозвучало не от следственных органов, а с телеэкранов ток-шоу „Пусть Говорят“, в серии передач под говорящим названием „Дети исчезают в полдень“. Сам факт даже подозрения в подобных преступлениях, который становится известен широкой общественности благодаря СМИ и медиаактивности следственных органов, формирует в общественном мнении обвинительный вердикт задолго до объективного суда. В прошлом году присяжные заседатели в Тюмени уже вынесли оправдательный вердикт по этому делу, но опять-таки из-за резонанса дела и кем-то организованной утечки информации суд распустил коллегию, чем опорочен вынесенный справедливый вердикт», — сообщает Почуев.
На этом основании, ранее Верховным Судом РФ была определена подсудность повторного рассмотрения данного дела в Москве. По мнению правозащитника Бережного, именно передача дела в Мосгорсуд даёт надежду на справедливое и независимое правосудие.
«Тем лицам, которые пытали и фальсифицировали материалы дела, препятствовали объективному правосудию в своём родном регионе, будет крайне сложно так же вероломно воздействовать на присяжных в Мосгорсуде. Благодаря принятому Верховным Судом решения о передаче дела в Мосгорсуд у защиты появилась надежда на объективное судебное разбирательство при условии формирования независимой коллегии присяжных. Ранее системное воспрепятствование осуществления правосудию в Тюменской области сделало невозможным его реализацию», — говорит адвокат.
В связи с нарастающим резонансом дела и давлением, оказываемым на защиту и самого спецназовца Бережного, его родственники и сторонники приняли решение о привлечении в команду защитников еще одного человека. Он обратился к суду, руководителю СК РФ Бастрыкину и Генпрокурору Краснову с просьбой о пресечение дальнейших утечек из материалов дела и общественной травли ещё не осужденного обвиняемого.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что карточка уголовного дела в отношении Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве 9-летней школьницы Насти Муравьевой, исчезла с сайта Мосгорсуда. Теперь о сроках новых заседаний невозможно узнать из базы данных дел Мосгорсуда.