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Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Новый правозащитник Бережного планирует проводить авторское расследование

13 марта 2023, 09:04
Фото: nashgorod.ru

Рассмотрение дела тюменца Бережного вновь могут отложить на неопределенный срок

Защита Виталия Бережного планирует в кратчайшие сроки «исполнить свой профессиональный долг», провести собственное адвокатское расследование, для чего потребуется непродолжительное отложение процесса. В дело вступил еще один адвокат — Александр Почуев.
«Ввиду необходимости ознакомления с делом и проведения собственного адвокатского расследования защита планирует в кратчайшие сроки исполнить свой профессиональный долг, провести собственное адвокатское расследование, для чего потребуется непродолжительное отложение процесса», — сообщает новый правозащитник Бережного Александр Почуев.
Александр Почуев, адвокат Виталия Бережного
Фото: nashgorod.ru

16-го марта Московский городской суд продолжит формирование коллегии присяжных заседателей по делу тюменца Виталия Бережного, которого публично обвинили в убийстве и осквернении несовершеннолетней Анастасии Муравьевой.

«Впервые, обвинение прозвучало не от следственных органов, а с телеэкранов ток-шоу „Пусть Говорят“, в серии передач под говорящим названием „Дети исчезают в полдень“. Сам факт даже подозрения в подобных преступлениях, который становится известен широкой общественности благодаря СМИ и медиаактивности следственных органов, формирует в общественном мнении обвинительный вердикт задолго до объективного суда. В прошлом году присяжные заседатели в Тюмени уже вынесли оправдательный вердикт по этому делу, но опять-таки из-за резонанса дела и кем-то организованной утечки информации суд распустил коллегию, чем опорочен вынесенный справедливый вердикт», — сообщает Почуев.

На этом основании, ранее Верховным Судом РФ была определена подсудность повторного рассмотрения данного дела в Москве. По мнению правозащитника Бережного, именно передача дела в Мосгорсуд даёт надежду на справедливое и независимое правосудие.

«Тем лицам, которые пытали и фальсифицировали материалы дела, препятствовали объективному правосудию в своём родном регионе, будет крайне сложно так же вероломно воздействовать на присяжных в Мосгорсуде. Благодаря принятому Верховным Судом решения о передаче дела в Мосгорсуд у защиты появилась надежда на объективное судебное разбирательство при условии формирования независимой коллегии присяжных. Ранее системное воспрепятствование осуществления правосудию в Тюменской области сделало невозможным его реализацию», — говорит адвокат.

В связи с нарастающим резонансом дела и давлением, оказываемым на защиту и самого спецназовца Бережного, его родственники и сторонники приняли решение о привлечении в команду защитников еще одного человека. Он обратился к суду, руководителю СК РФ Бастрыкину и Генпрокурору Краснову с просьбой о пресечение дальнейших утечек из материалов дела и общественной травли ещё не осужденного обвиняемого.

Карточка по делу Виталия Бережного пропала с сайта Мосгорсуда
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что карточка уголовного дела в отношении Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве 9-летней школьницы Насти Муравьевой, исчезла с сайта Мосгорсуда. Теперь о сроках новых заседаний невозможно узнать из базы данных дел Мосгорсуда.

#Алиса Вернер#Убийство 8-летней Насти Муравьевой#Суд#Москва#Общество#Тюменцы#Тюмень#Тюменская область
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