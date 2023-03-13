Новый правозащитник Бережного планирует проводить авторское расследование

В связи с нарастающим резонансом дела и давлением, оказываемым на защиту и самого спецназовца Бережного, его родственники и сторонники приняли решение о привлечении в команду защитников еще одного человека. Он обратился к суду, руководителю СК РФ Бастрыкину и Генпрокурору Краснову с просьбой о пресечение дальнейших утечек из материалов дела и общественной травли ещё не осужденного обвиняемого.