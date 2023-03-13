Врач Чиркова назвала причиной переедания боязнь голода

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Как передает NEWS.ru, по словам врача, переедание становится проблемой тогда, когда человек регулярно ест на ночь, испытывая при этом тошноту, тяжесть и сонливость, но не может ничего с этим сделать.
Чиркова отметила, что люди переедают, если не чувствуют насыщения, например, при просмотре телевизора, общении, работе за компьютером, при стрессе, злости или обиде. По ее словам, если человек переедает в одиночку, чтобы никто не сделал ему замечание, то это становится тревожным сигналом.
Причиной переедания могут быть и проблемы со сном, так как из-за активных пищеварительных процессов организм не может обуздать энергию, добавила Чиркова.