Врач Чиркова назвала причиной переедания боязнь голода

Чиркова отметила, что люди переедают, если не чувствуют насыщения, например, при просмотре телевизора, общении, работе за компьютером, при стрессе, злости или обиде. По ее словам, если человек переедает в одиночку, чтобы никто не сделал ему замечание, то это становится тревожным сигналом.