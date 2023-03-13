В Тюменской области в марте пройдут военные сборы

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Как пояснили «Нашему Городу» в информационном центре регионального правительства, сборы продлятся неделю. В течение этого времени участники, порядка 100 человек, пройдут общественно-государственную, огневую, тактическую, тактико-специальную и военно-медицинскую подготовку.
После окончания обучения тюменцы вернутся домой. Женщин призывать не будут.
На время проведения сборов военный комиссариат компенсирует работодателю среднюю заработную плату сотрудника. Гражданам будет выплачено денежное довольствие в соответствии с воинским званием и занимаемой должностью.
Ранее «Наш Город» писал, что сборы, на которые призываются российские офицеры, фактически пребывающие в воинском запасе, а также рядовые, проводятся каждый год. Граждан из запаса призывают для прохождения учений в ВС Российской Федерации, в госохрану, в войска нацгвардии РФ и в органы ФСБ.