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Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

В Тюменской области в марте пройдут военные сборы

13 марта 2023, 08:13
Фото: 1MI

Тюменские власти объявили о начале военных сборов

Жителям Тюменской области, пребывающим в запасе, в марте вручат повестки на военные сборы. Мероприятие пройдет на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А. И. Прошлякова.
Сюжет
Тюмень

Как пояснили «Нашему Городу» в информационном центре регионального правительства, сборы продлятся неделю. В течение этого времени участники, порядка 100 человек, пройдут общественно-государственную, огневую, тактическую, тактико-специальную и военно-медицинскую подготовку.

После окончания обучения тюменцы вернутся домой. Женщин призывать не будут.

На время проведения сборов военный комиссариат компенсирует работодателю среднюю заработную плату сотрудника. Гражданам будет выплачено денежное довольствие в соответствии с воинским званием и занимаемой должностью.

Ранее «Наш Город» писал, что сборы, на которые призываются российские офицеры, фактически пребывающие в воинском запасе, а также рядовые, проводятся каждый год. Граждан из запаса призывают для прохождения учений в ВС Российской Федерации, в госохрану, в войска нацгвардии РФ и в органы ФСБ.

Кого из Тюмени призовут на военные сборы в 2023 году?
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#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Военные#Военнослужащие#Военный полигон#Учебные сборы
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