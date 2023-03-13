В Тюменской области в марте пройдут военные сборы

Ранее «Наш Город» писал, что сборы, на которые призываются российские офицеры, фактически пребывающие в воинском запасе, а также рядовые, проводятся каждый год. Граждан из запаса призывают для прохождения учений в ВС Российской Федерации, в госохрану, в войска нацгвардии РФ и в органы ФСБ.