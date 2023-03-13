В Тюменской области откроются сотни отделений РДДМ «Движение первых»

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» власти собираются обновить двенадцать участков трасс, ведущих к больницам и поликлиникам. В ближайшее время работы пройдут на улице Пролетарской, через которую горожане добираются в поликлинику № 3, и Щербакова, ведущей к корпусу поликлиники №8.