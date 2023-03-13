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В Тюменской области откроются сотни отделений РДДМ «Движение первых»

13 марта 2023, 12:51
Фото: Информцентр правительства ТО

Более 200 отделений РДДМ «Движение первых» откроются в Тюменской области

В Тюменской области откроются 230 первичных отделений РДДМ «Движение первых». По данным информцентра правительства Тюменской области, в эти дни в Тюмени проходит педагогический форум российского движения детей и молодежи.
«В течение 2 дней руководители первичных отделений знакомятся, налаживают продуктивную коммуникацию с „Навигаторами детства“, курирующими муниципалитеты области», — сообщает информцентр правительства Тюменской области

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» власти собираются обновить двенадцать участков трасс, ведущих к больницам и поликлиникам. В ближайшее время работы пройдут на улице Пролетарской, через которую горожане добираются в поликлинику № 3, и Щербакова, ведущей к корпусу поликлиники №8.

Тюменские власти отремонтируют дороги к поликлиникам
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