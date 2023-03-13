В Тюменской области обработают от клещей 6,5 тысяч гектар земли

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
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Updated Сегодня, 04:59
По данным ведомства, от клещей обезопасят кладбища, территории детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта.
Медики также напоминают тюменцам, что клещи могут быть переносчиками клещевого энцефалита, иксодового клещевого боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека, моноцитарного эрлихиоза человека. И самым лучшим средством профилактики клещевого энцефалита является вакцинация.
«Всем желающим привиться необходимо обратиться в медицинские организации по месту жительства или в частные медицинские центры», — отметили в Роспотребнадзоре.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2022 году первый случай присасывания клеща в Тюменской области был зарегистрирован 30 марта в Заводоуковском районе.