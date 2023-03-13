В Тюменской области обработают от клещей 6,5 тысяч гектар земли

В Тюменской области наступает сезон активности клещей

6,5 тысяч гектар зеленой территории обработают в Тюменской области в этом году от клещей. Акарицидные обработки пройдут в том числе на 1,5 тысячи гектар территории организаций летнего отдыха и оздоровления детей. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

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