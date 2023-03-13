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Updated Сегодня, 04:59

В Тюменской области обработают от клещей 6,5 тысяч гектар земли

13 марта 2023, 04:57
Фото: 1MI

В Тюменской области наступает сезон активности клещей

6,5 тысяч гектар зеленой территории обработают в Тюменской области в этом году от клещей. Акарицидные обработки пройдут в том числе на 1,5 тысячи гектар территории организаций летнего отдыха и оздоровления детей. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.
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Тюмень

По данным ведомства, от клещей обезопасят кладбища, территории детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта.

Медики также напоминают тюменцам, что клещи могут быть переносчиками клещевого энцефалита, иксодового клещевого боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека, моноцитарного эрлихиоза человека. И самым лучшим средством профилактики клещевого энцефалита является вакцинация.

«Всем желающим привиться необходимо обратиться в медицинские организации по месту жительства или в частные медицинские центры», — отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2022 году первый случай присасывания клеща в Тюменской области был зарегистрирован 30 марта в Заводоуковском районе.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Клещи#Клещевой энцефалит#Роспотребнадзор#Управление Роспотребнадзора#Тюменцы#Вакцинация#Тюмень#Тюменская область
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