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Published Сегодня, 11:17

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Updated Сегодня, 11:17

В тюменском кафе в драке застрелили 34-летнего мужчину. Фото

13 марта 2023, 11:17
Фото: СКР по Тюменской области

Во время драки в кафе тюменец застрелил 34-летнего мужчину. Фото

В Тюменской области в кафе убили мужчину. По данным пресс-службы регионального СКР возбуждено уголовное. Всё произошло ночью 12 марта, между двумя посетителями завязалась драка.

Кафе расположено недалеко от поселка Винзили Тюменского района.

«В разгар конфликта 25–летний подозреваемый достал имеющийся при себе пистолет и открыл стрельбу по 34–летнему оппоненту. От полученных ранений последний скончался на месте преступления», - сообщает пресс-служба СКР по Тюменской области.

При силовом содействии СОБР территориального управления Рогсгвардии был задержан 25-летний подозреваемый. В ходе обыска был изъят пистолет.

Ранее «Наш город» сообщал, что два уголовных дела заведено на дебошира из Нижневартовска. Мужчина 1978 года рождения в состоянии алкогольного опьянения закрылся в квартире со своим трехлетним сыном и открыл стрельбу.

На нижневартовского стрелка завели два уголовных дела
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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Стрельба#Убийство#Дела судебные#Уголовные дела#Работа
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