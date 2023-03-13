В тюменском кафе в драке застрелили 34-летнего мужчину. Фото

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
Кафе расположено недалеко от поселка Винзили Тюменского района.
«В разгар конфликта 25–летний подозреваемый достал имеющийся при себе пистолет и открыл стрельбу по 34–летнему оппоненту. От полученных ранений последний скончался на месте преступления», - сообщает пресс-служба СКР по Тюменской области.
При силовом содействии СОБР территориального управления Рогсгвардии был задержан 25-летний подозреваемый. В ходе обыска был изъят пистолет.
Ранее «Наш город» сообщал, что два уголовных дела заведено на дебошира из Нижневартовска. Мужчина 1978 года рождения в состоянии алкогольного опьянения закрылся в квартире со своим трехлетним сыном и открыл стрельбу.