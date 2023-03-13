В Тюмени внедорожник сбил собаку, пес скончался. Видео

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
«Водитель сбил пса на авто и уехал, к сожалению я не успел его спасти, умер через мгновение как я поднял его чтоб положить в авто и попытаться довести до ветеринарки», - сообщил подписчик паблика «ЧС Тюмень».
В комментариях к записи тюменцы полагают, что водитель внедорожника вряд ли сбил собаку умышленно, но должен был остановиться.
Ранее «Наш город» отмечал, что стая агрессивных собак живёт на улице 50 лет Октября (в промзоне).