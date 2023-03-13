В Тюмени внедорожник сбил собаку, пес скончался. Видео

Тюменец на внедорожнике насмерть сбил собаку в промзоне Тюмени. Видео

В областной столице 13 марта утром внедорожник сбил собаку, которая перебегала улицу. По данным подписчиков паблика «ЧС Тюмень», инцидент произошел в одной из промзон города.