nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

В Тюмени внедорожник сбил собаку, пес скончался. Видео

13 марта 2023, 10:18

Тюменец на внедорожнике насмерть сбил собаку в промзоне Тюмени. Видео

В областной столице 13 марта утром внедорожник сбил собаку, которая перебегала улицу. По данным подписчиков паблика «ЧС Тюмень», инцидент произошел в одной из промзон города.
«Водитель сбил пса на авто и уехал, к сожалению я не успел его спасти, умер через мгновение как я поднял его чтоб положить в авто и попытаться довести до ветеринарки», - сообщил подписчик паблика «ЧС Тюмень».

В комментариях к записи тюменцы полагают, что водитель внедорожника вряд ли сбил собаку умышленно, но должен был остановиться.

Ранее «Наш город» отмечал, что стая агрессивных собак живёт на улице 50 лет Октября (в промзоне).

Тюменцы сообщают о большой стае собак на улице 50 лет Октября. Скрин
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Водители#Дороги#Безопасность на дорогах#Жалобы#ГИБДД
Подпишитесь
Суд взял перерыв в деле супругов, один из которых сменил пол
Сегодня, 05:11
Жительницам Тюмени выдают сертификаты на посещение врачей
Сегодня, 05:35
В Тюменской области обработают от клещей 6,5 тысяч гектар земли
Сегодня, 04:57
Родители тюменской школьницы пытаются взыскать с учебного заведения 500 тысяч рублей
Сегодня, 03:47
Тюменцы столкнулись с курортным видом мошенничества
Сегодня, 02:49
В Тюмени начался сезон луж
Сегодня, 01:44