В Тюмени почти неделю ищут пожилого мужчину. Фото

В Тюмени родственники ищут 57-летнего мужчину. Фото

В областной столице почти неделю ищут Пономарева Сергея Александровича, 1966 года рождения. Мужчина пропал седьмого марта, он не выходит с родственниками на связь, отмечается в паблике ПО «Белая Сова».