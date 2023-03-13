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Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

В Тюмени почти неделю ищут пожилого мужчину. Фото

13 марта 2023, 11:34
Фото: Белая Сова

В Тюмени родственники ищут 57-летнего мужчину. Фото

В областной столице почти неделю ищут Пономарева Сергея Александровича, 1966 года рождения. Мужчина пропал седьмого марта, он не выходит с родственниками на связь, отмечается в паблике ПО «Белая Сова».

Был одет в чёрную куртку, синие джинсы, бежевые ботинки «Adidas» и шапку.

«Приметы: на вид 60 лет, рост 170 см, плотного телосложения, короткие седые волосы», - отмечает ПО «Белая Сова».

Если вы его видели, позвоните по телефону (3452) 79-41-64 (отдел полиции №8).

Стоит отметить, что в феврале «Наш город» сообщал, что в Тобольске в течение часа местные жители смогли найти мальчика, он потерялся вечером. .

В Тобольске в течение часа горожане нашли пропавшего первокласника
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Поиск#Поиск человека#Поиск очевидцев#Пропал человек
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