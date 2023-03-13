В Тюмени почти неделю ищут пожилого мужчину. Фото

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Был одет в чёрную куртку, синие джинсы, бежевые ботинки «Adidas» и шапку.
«Приметы: на вид 60 лет, рост 170 см, плотного телосложения, короткие седые волосы», - отмечает ПО «Белая Сова».
Если вы его видели, позвоните по телефону (3452) 79-41-64 (отдел полиции №8).
Стоит отметить, что в феврале «Наш город» сообщал, что в Тобольске в течение часа местные жители смогли найти мальчика, он потерялся вечером. .