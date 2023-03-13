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Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

В центре Тюмени строители отремонтируют здание на улице Володарского

13 марта 2023, 12:17
Фото: Скрин Яндекс.Карты

В центре Тюмени ремонтируют четырехэтажное здание на улице Володарского

В областной столице отремонтируют фасад четырёхэтажного здания. По данным «Нашего города», у дома по улице Володарского, 47, появились строительные леса. Строению уже больше 60 лет, его покрасят и заменят ветхие балконы.

Организации, которые находятся внутри здания, продолжают работу.

Ожидается, что ремонт будет завершен в конце декабря 2023 года. В УК «ТЭСК» не смогли сообщить общую стоимость работ.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени специалисты обследовали старые здания на ул. Володарского, 27, ул. Дзержинского, 36, ул. Володарского, 29, ул. Советская, 102. Ежегодно на реставрацию и восстановительные работы тратятся сотни миллионов рублей из областного бюджета.

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