В центре Тюмени строители отремонтируют здание на улице Володарского

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Организации, которые находятся внутри здания, продолжают работу.
Ожидается, что ремонт будет завершен в конце декабря 2023 года. В УК «ТЭСК» не смогли сообщить общую стоимость работ.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени специалисты обследовали старые здания на ул. Володарского, 27, ул. Дзержинского, 36, ул. Володарского, 29, ул. Советская, 102. Ежегодно на реставрацию и восстановительные работы тратятся сотни миллионов рублей из областного бюджета.