В центре Тюмени строители отремонтируют здание на улице Володарского

В центре Тюмени ремонтируют четырехэтажное здание на улице Володарского

В областной столице отремонтируют фасад четырёхэтажного здания. По данным «Нашего города», у дома по улице Володарского, 47, появились строительные леса. Строению уже больше 60 лет, его покрасят и заменят ветхие балконы.