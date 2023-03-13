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Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

В Тобольске сбили 11-летнего школьника

13 марта 2023, 06:42
Фото: ГИБДД

В Тюменской области под колеса автомобиля попал 11-летний школьник

11-летний школьник попал сегодня утром под колеса автомобиля Lada Granta в Тобольске. Ребенок перебегал проезжую часть вне пешеходного перехода. Юный тоболяк направлялся в школу.
Сюжет
ДТП

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, в настоящее время школьник находится в больнице. Обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне ночью на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошла смертельная авария. 29-летний водитель врезался в стоящую на обочине фуру. От полученных травм водитель легковой машины погиб.

В ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб 28-летний водитель. Фото
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#ДТП#Дети#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Водители#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Авария#Тобольск#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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