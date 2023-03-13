В Тобольске сбили 11-летнего школьника

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, в настоящее время школьник находится в больнице. Обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне ночью на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошла смертельная авария. 29-летний водитель врезался в стоящую на обочине фуру. От полученных травм водитель легковой машины погиб.