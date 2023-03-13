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В столовой школы №17 Тобольска появились тараканы

13 марта 2023, 10:31
Фото: 1MI

Тоболяки пожаловались на тараканов в столовой школы №17

Тобольские дети пожаловались на тараканов в школе №17. Видео с насекомыми появилось в паблике «Типичный Тобольск» 13 марта. На ситуацию отреагировали представили администрации города.
«По информации специалистов департамента по образованию в указанной Вами школе №17 систематически производится дезинсекция. 4 марта 2023 года - была произведена дезинфекция гелем (обработали все помещения столовой), на 24 марта запланирована обработка всех помещений школы», - сообщили чиновники администрации в паблике «Типичный Тобольск».

В феврале «Наш город» сообщал, что жильцы дома на улице Республики в Тюмени складируют мусор в подъезде. Из-за этого здесь завелись тараканы.

В доме на Республики в Тюмени людям приходится мусорить в подъезде
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#Александр Мязин#Общество#Школы#Тараканы#Работа#Происшествия#Экономика#Жалобы#Школьники
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