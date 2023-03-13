В столовой школы №17 Тобольска появились тараканы

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Вопросы вызывает и качество еды в столовой.
«По информации специалистов департамента по образованию в указанной Вами школе №17 систематически производится дезинсекция. 4 марта 2023 года - была произведена дезинфекция гелем (обработали все помещения столовой), на 24 марта запланирована обработка всех помещений школы», - сообщили чиновники администрации в паблике «Типичный Тобольск».
В феврале «Наш город» сообщал, что жильцы дома на улице Республики в Тюмени складируют мусор в подъезде. Из-за этого здесь завелись тараканы.