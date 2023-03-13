В Госдуму РФ внесли законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет

Повышение призывного возраста будет постепенным. До 2024 года будут призывать с 19 лет, до 2025-го — с 20 лет, а с 1 января 2026 с 21 года. Все отсрочки будут сохранены, они будут действовать до истечения их срока или исчезновения оснований.