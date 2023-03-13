В Госдуму РФ внесли законопроект о повышении призывного возраста до 30 лет

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Повышение призывного возраста будет постепенным. До 2024 года будут призывать с 19 лет, до 2025-го — с 20 лет, а с 1 января 2026 с 21 года. Все отсрочки будут сохранены, они будут действовать до истечения их срока или исчезновения оснований.
«Реализация данного предложения позволит: исключить явку школьников и студентов в военные комиссариаты для участия в мероприятиях, связанных с предоставлением отсрочки от призыва на военную службу; сократить финансовые обязательства федерального бюджета на организацию и проведение медицинского освидетельствования призывников», - отмечается в пояснительной записке.
Ранее сообщалось, что с предложением увеличить возраст призыва в армию с 18 до 21 года, а предельный призывной возраст – до 30 лет, выступил министр обороны России Сергей Шойгу.