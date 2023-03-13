УСТЭК начинает передавать информацию о должниках в Бюро кредитных историй

Кредитная история — это своего рода финансовая репутация гражданина, в документе фиксируются все операции с кредитами: какой банк его предоставил, задолженность по кредитам, периодичность исполнения взятых обязательств. На основе кредитной истории формируется кредитный рейтинг, от него зависит вероятность получения кредита. Неисполнение обязательств по погашению задолженности за тепловую энергию для должников УСТЭК будет иметь негативные последствия — это отразится на их кредитном рейтинге и условиях предоставления кредита.