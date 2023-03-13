УСТЭК начинает передавать информацию о должниках в Бюро кредитных историй

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
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На текущий момент направлены данные по неплательщикам, совокупная задолженность которых перед Обществом составляет 514 тысяч рублей.
«Речь идет о физических лицах — злостных неплательщиках, которые не погасили задолженность перед УСТЭК и проигнорировали требования законодательства, решение суда. Общий долг физических лиц перед УСТЭК на начало марта 2023 года составляет порядка 213 млн рублей. Такая мера применяется Обществом в целях повышения платежной дисциплины и стимулирования горожан оплачивать счета за потребленные услуги», — сообщила Екатерина Веретенникова, директор по сбытовой деятельности УСТЭК.
В соответствии с федеральным законом №218 «О кредитных историях» в состав кредитной истории включается информация о неисполнении гражданами в 10-дневный срок решений суда по внесению платы за тепловую энергию. Передача данных осуществляется без получения согласия должника.
Кредитная история — это своего рода финансовая репутация гражданина, в документе фиксируются все операции с кредитами: какой банк его предоставил, задолженность по кредитам, периодичность исполнения взятых обязательств. На основе кредитной истории формируется кредитный рейтинг, от него зависит вероятность получения кредита. Неисполнение обязательств по погашению задолженности за тепловую энергию для должников УСТЭК будет иметь негативные последствия — это отразится на их кредитном рейтинге и условиях предоставления кредита.
УСТЭК напоминает, что в соответствии с жилищным законодательством плата за отопление и горячее водоснабжение вносится ежемесячно до 10 числа. Просроченная задолженность может обернуться для граждан другими неприятностями: обращением в суд о выдаче исполнительного документа, арестом имущества, банковских счетов, ограничением на выезд за пределы страны, запретом на регистрационные действия в отношении движимого и недвижимого имущества.