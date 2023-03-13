Учитель физкультуры уволился из тюменской школы после обвинений в домогательствах

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Известно, что он приехал из Казахстана и устроился в Велижанском СОШ. 1 марта он уволился.
«Дети поссорились, и в наказание одного из учеников он оставил в спортзале в одиночестве, а потом пришел и сказал: «Нагнись». И похлопал его лыжной палкой по ягодицам», — сообщили источники издания.
Директор Велижанской СОШ Надежда Ваганова отметила, что у учителя хорошая репутация.
Ранее «Наш город» сообщал, что в столовой школы №17 Тобольска завелись тараканы. Дети сняли на видео двух насекомых, которые ползали по столу.