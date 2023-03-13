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Updated Сегодня, 11:07

Учитель физкультуры уволился из тюменской школы после обвинений в домогательствах

13 марта 2023, 11:07
Фото: 1MI

Тюменский учитель уволился из школы после обвинений в домогательствах

Тюменский учитель физкультуры Евгений Овчинников уволился после обвинений в домогательствах. По данным URA.RU, на него стали жаловаться дети и родители.

Известно, что он приехал из Казахстана и устроился в Велижанском СОШ. 1 марта он уволился.

«Дети поссорились, и в наказание одного из учеников он оставил в спортзале в одиночестве, а потом пришел и сказал: «Нагнись». И похлопал его лыжной палкой по ягодицам», — сообщили источники издания.

Директор Велижанской СОШ Надежда Ваганова отметила, что у учителя хорошая репутация.

Ранее «Наш город» сообщал, что в столовой школы №17 Тобольска завелись тараканы. Дети сняли на видео двух насекомых, которые ползали по столу.

В столовой школы №17 Тобольска появились тараканы
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#Прокуратура#Происшествия#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Работа#Жалобы#Школа#Физкультура#Школьники
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