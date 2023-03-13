Тюменцы требуют отремонтировать участок трассы Боровский — Тюмень

Между тем, на реконструкцию участка трассы Тюмень — Боровский — Богадинский в этом году из федерального бюджета было направлено около 270 миллионов рублей. 61,2 миллион рублей выделен на реконструкцию участка Тюмень — Боровский, 208 миллионов — на ремонт автомобильной дороги от Боровского до поселка Винзили и 113,3 миллиона рублей на реконструкцию трассы от поселка Винзили до поселка Богандинский.