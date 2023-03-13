Тюменцы требуют отремонтировать участок трассы Боровский — Тюмень

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:40
«В связи с перепадами суточных температур на подъезде к посёлку Боровский дорожное полотно по краям настолько искрошилось, что „живой“ шириной проезжей части осталось от силы метр по центру, к которой оба направления потоков щемятся, пытаясь сохранить хоть какую-то округлую форму дисков колёс своих транспортных средств. Примите меры, достаточно с нас тест-драйва по бездорожью», — отметили тюменцы.
Между тем, на реконструкцию участка трассы Тюмень — Боровский — Богадинский в этом году из федерального бюджета было направлено около 270 миллионов рублей. 61,2 миллион рублей выделен на реконструкцию участка Тюмень — Боровский, 208 миллионов — на ремонт автомобильной дороги от Боровского до поселка Винзили и 113,3 миллиона рублей на реконструкцию трассы от поселка Винзили до поселка Богандинский.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в Тюмени на ремонт и строительство дорог потратят порядка 3 миллиардов рублей. В том числе 2 миллиарда — на разработку проектной документации и возведение новых дорожных развязок.