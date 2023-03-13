Тюменцы поедут на военные сборы, новый адвокат Бережного, тюменец сменил пол

Новый адвокат Бережного, тюменец сменил пол, тюменцы поедут на военные сборы

В Тюмени суд взял перерыв в деле о расторжении брака с мужчиной, сменившим пол. 13 марта в Центральном районном суде прошло слушание по делу о разводе тюменских супругов. Ранее муж подал документы о смене пола в паспорте.