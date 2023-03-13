Тюменцы поедут на военные сборы, новый адвокат Бережного, тюменец сменил пол

Posted Сегодня, 18:39
Published Сегодня, 18:39
Modified Сегодня, 18:39
Updated Сегодня, 18:39
Суд взял перерыв в деле супругов, один из которых сменил пол.
Заседание было в закрытом формате. Супруги опасались огласки. В суде они хотели отстоять возможность остаться в браке, заключенном, когда мужчина еще не сменил пол.
Тюменцы, пребывающие в запасе, поедут на военные сборы в марте.
Жителям Тюменской области, пребывающим в запасе, скоро вручат повестки. Военные сборы должны пройти на базе ТВВИКУ. В течение недели сборы пройдут порядка 100 человек.
После окончания обучения тюменцы вернутся домой. Женщин призывать не будут.
На время проведения сборов военный комиссариат компенсирует работодателю среднюю заработную плату сотрудника. Гражданам будет выплачено денежное довольствие в соответствии с воинским званием и занимаемой должностью.
Новый адвокат Виталия Береженого Александр Почуев проведет свое расследование.
Защита Виталия Бережного планирует в кратчайшие сроки провести адвокатское расследование. В уголовное деле будет разбираться ещё один адвокат — Александр Почуев.
«Ввиду необходимости ознакомления с делом и проведения собственного адвокатского расследования защита планирует в кратчайшие сроки исполнить свой профессиональный долг», — сообщает новый правозащитник Бережного Александр Почуев.
16-го марта Московский городской суд продолжит формирование коллегии присяжных заседателей по делу тюменца Виталия Бережного, которого публично обвинили в убийстве и осквернении несовершеннолетней Анастасии Муравьевой. По мнению правозащитника Бережного, именно передача дела в Мосгорсуд даёт надежду на справедливое и независимое правосудие.