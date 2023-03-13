Тюменцы массово жалуются на качество квартир в новом жилом комплексе

Тюменцы массово жалуются на качество квартир в новом ЖК

Жители новых домов жилого комплекса «Ритмы» массово жалуются на недоделки в сданных квартирах. По словам собственников жилья, в квартирах не работает канализация, частично отсутствуют плинтуса, розетки, имеются трещины на стеклопакетах. Кроме того, не убран строительный мусор.

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