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Updated Сегодня, 04:26

Тюменцы массово жалуются на качество квартир в новом жилом комплексе

13 марта 2023, 04:24
Фото: 1MI

Тюменцы массово жалуются на качество квартир в новом ЖК

Жители новых домов жилого комплекса «Ритмы» массово жалуются на недоделки в сданных квартирах. По словам собственников жилья, в квартирах не работает канализация, частично отсутствуют плинтуса, розетки, имеются трещины на стеклопакетах. Кроме того, не убран строительный мусор.
«Затопленная квартира, грязь и недовольные представители застройщика (строители, прорабы, электрики, сантехники и т. д.), которые толпой залетели в квартиру и пытались убедить меня в том, что всё хорошо. Обнаружилась вода в потолке и много другого „счастья“», — сообщила Яна И. в группе компании-застройщика «Партнер».
«Люди, которые получили ключи от новой квартиры и уехали обратно в съёмную на неопределенный срок, потому что в новую заехать невозможно из-за количества косяков… даже вещи не перевезти», — отметила Евгения Н.

В свою очередь представители компании «Партнер» заверили, что все выявленные замечания будут исправлены в квартирах в установленные сроки.

«Мы постараемся исправить замечания в ближайшее время», — заявили представители экодевелопера.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в двухэтажном доме на улице Мелиораторов разрушаются стены. Горожане сообщали об обвалившейся штукатурке, разрушенной крыше и постоянной плесени в квартирах из-за сырости.

 

 

В Тюмени в доме на улице Мелиораторов обрушилась стена
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Квартиры#Жилая застройка#Строительство#Жалобы#Тюменцы#Тюменская область
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