Тюменцы массово жалуются на качество квартир в новом жилом комплексе

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
«Затопленная квартира, грязь и недовольные представители застройщика (строители, прорабы, электрики, сантехники и т. д.), которые толпой залетели в квартиру и пытались убедить меня в том, что всё хорошо. Обнаружилась вода в потолке и много другого „счастья“», — сообщила Яна И. в группе компании-застройщика «Партнер».
«Люди, которые получили ключи от новой квартиры и уехали обратно в съёмную на неопределенный срок, потому что в новую заехать невозможно из-за количества косяков… даже вещи не перевезти», — отметила Евгения Н.
В свою очередь представители компании «Партнер» заверили, что все выявленные замечания будут исправлены в квартирах в установленные сроки.
«Мы постараемся исправить замечания в ближайшее время», — заявили представители экодевелопера.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в двухэтажном доме на улице Мелиораторов разрушаются стены. Горожане сообщали об обвалившейся штукатурке, разрушенной крыше и постоянной плесени в квартирах из-за сырости.