В Тюмени начался сезон луж

Posted Сегодня, 01:44
Published Сегодня, 01:44
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
«С коляской проехать невозможно, колеса готовы остаться там в любое время года. Просим сделать комфортный проход к инфраструктуре. Также просим установить пешеходный переход на улице Пирогова,так как там Т-образный перекресток», — написал тюменец.
Ранее «Наш город» сообщал, что местный житель Максим Долматов добивается установки светофора на опасном перекрестке улиц Андрея Бушуева и Василия Подшибякина, поскольку микорорайон «Ямальский-2» развивается, а вместе с этим увеличивается и интенсивность движения транспортных средств.