В Тюмени начался сезон луж

Тюменец просит сделать комфортный подход к объектам инфраструктуры в районе биофака

С приходом весны в районе Института биологии ТюмГУ по адресу Магистральная, 10а, оказались не обустроены подходы и подъезды к аптекам, магазинам и другим объектам инфраструктуры. Такая жалоба от местного жителя появилась в паблике «ЧС Тюмень».