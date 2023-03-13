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Posted Сегодня, 01:44

Published Сегодня, 01:44

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

В Тюмени начался сезон луж

13 марта 2023, 01:44
Фото: ЧС Тюмень

Тюменец просит сделать комфортный подход к объектам инфраструктуры в районе биофака

С приходом весны в районе Института биологии ТюмГУ по адресу Магистральная, 10а, оказались не обустроены подходы и подъезды к аптекам, магазинам и другим объектам инфраструктуры. Такая жалоба от местного жителя появилась в паблике «ЧС Тюмень».
«С коляской проехать невозможно, колеса готовы остаться там в любое время года. Просим сделать комфортный проход к инфраструктуре. Также просим установить пешеходный переход на улице Пирогова,так как там Т-образный перекресток», — написал тюменец.

Ранее «Наш город» сообщал, что местный житель Максим Долматов добивается установки светофора на опасном перекрестке улиц Андрея Бушуева и Василия Подшибякина, поскольку микорорайон «Ямальский-2» развивается, а вместе с этим увеличивается и интенсивность движения транспортных средств.

Тюменец Максим Долматов добивается установки светофора на аварийном перекрёстке
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#Елена Чебоксарова#Инфраструктура#ТюмГУ#Жалобы#Общество#Тюменцы#Дороги
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