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Published Сегодня, 06:03

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Updated Сегодня, 06:05

Тюменские автоинспекторы задержали женщину-наркокурьера с 25 кг метилэфедрона

13 марта 2023, 06:03
Фото: 1MI

В Тюменской области задержали женщину-наркокурьера с 25 килограммами метилэфедрона

Автоинспекторы Тюменской области прервали криминальное турне женщины-наркокурьера, которая на такси везла из Москвы в Новосибирск 25 кг N-метилэфедрона. Необычный багаж сотрудники ДПС обнаружили во время досмотра автомобиля.
Сюжет
Тюмень

Водителя автомобиля Renault Fluence сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов. Мужчина сообщил, что работает таксистом и выполняет заказ по маршруту Москва — Новосибирск — Москва. Госавтоинспекторы обратили внимание, что пассажирка автомобиля начала заметно нервничать при виде сотрудников полиции. Это и послужило поводом для досмотра автомобиля.

В салоне и в багажном отделении иномарки было обнаружено четыре сумки, в которых находилось пятьдесят вакуумных свёртков разной массы с веществом белого цвета.

Подозреваемая 56-летняя женщина была задержана и призналась, что с января этого года занимается распространением крупных партий наркотических веществ. На этот раз злоумышленница забрала сумки с наркотиками, спрятанными на трех кладбищах Санкт-Петербурга и планировала довезти до Новосибирска.

Ее личный автомобиль, на котором она планировала отправиться в поездку, сломался. Поэтому женщине пришлось воспользоваться услугами службы такси.

Со слов задержанной, за эту «командировку» она планировала получить 200 тысяч рублей. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает МВД Медиа.

Ранее «Наш Город» писал, что инспекторы ГИБДД обнаружили у водителя и пассажира автомобиля, остановленного на трассе Тюмень — Омск, 19 килограммов наркотических веществ. Мужчины подрабатывали наркокурьерами и перевозили наркотики из Подмосковья в Иркутсткую область.

90 тысяч доз. Многокилограммовую партию наркотиков нашли тюменские автоинспекторы
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Препараты наркотического и психотропного воздействия#Происшествия#Уголовное дело#Уголовная ответственность#Водители#ГИБДД#Тюмень#Тюменская область#Видео
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