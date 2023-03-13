Тюменские автоинспекторы задержали женщину-наркокурьера с 25 кг метилэфедрона

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Водителя автомобиля Renault Fluence сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов. Мужчина сообщил, что работает таксистом и выполняет заказ по маршруту Москва — Новосибирск — Москва. Госавтоинспекторы обратили внимание, что пассажирка автомобиля начала заметно нервничать при виде сотрудников полиции. Это и послужило поводом для досмотра автомобиля.
В салоне и в багажном отделении иномарки было обнаружено четыре сумки, в которых находилось пятьдесят вакуумных свёртков разной массы с веществом белого цвета.
Подозреваемая 56-летняя женщина была задержана и призналась, что с января этого года занимается распространением крупных партий наркотических веществ. На этот раз злоумышленница забрала сумки с наркотиками, спрятанными на трех кладбищах Санкт-Петербурга и планировала довезти до Новосибирска.
Ее личный автомобиль, на котором она планировала отправиться в поездку, сломался. Поэтому женщине пришлось воспользоваться услугами службы такси.
Со слов задержанной, за эту «командировку» она планировала получить 200 тысяч рублей. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает МВД Медиа.
Ранее «Наш Город» писал, что инспекторы ГИБДД обнаружили у водителя и пассажира автомобиля, остановленного на трассе Тюмень — Омск, 19 килограммов наркотических веществ. Мужчины подрабатывали наркокурьерами и перевозили наркотики из Подмосковья в Иркутсткую область.