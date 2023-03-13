Тюменские автоинспекторы задержали женщину-наркокурьера с 25 кг метилэфедрона

Подозреваемая 56-летняя женщина была задержана и призналась, что с января этого года занимается распространением крупных партий наркотических веществ. На этот раз злоумышленница забрала сумки с наркотиками, спрятанными на трех кладбищах Санкт-Петербурга и планировала довезти до Новосибирска.