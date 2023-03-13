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Тюменская область вошла в число самых закредитованных регионов

13 марта 2023, 07:59
Фото: 1MI

Тюменская область вошла в топ-регионов с наибольшей закредитованностью жителей

Тюменская область вошла в топ-3 регионов России по уровню закредитованности населения. Соотношение годовой зарплаты и среднего долга в регионе на сегодняшний день составляет 83,3%, сообщается в исследовании «РИА Рейтинг».
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Тюмень

Последнее место рейтинга занимает Калмыкия с показателем 108,8%, второе место — Республика Тыва (98,6%).

В числе регионов с минимальной закредитованностью оказались регионы Северного Кавказа. Первое место в рейтинге занимает Республика Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 12,2%. На втором и третьем местах находятся Республика Дагестан и Чеченская Республика, где уровень закредитованности составляет 24,3% и 24,4% соответственно.

Среди регионов Уральского федерального округа, лучшие показатели по уровню закредитованности населения зафиксированы на Ямале — 49,4%, в Челябинской области — 58,9% и в Югре — 62,8%.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области за 2022 год увеличили суммы накоплений на своих счетах на 4,7%. В четвертом квартире объемы сбережений тюменцев выросли на 10%.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Деньги#Кредиты#Исследования#Тюмень#Тюменская область
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