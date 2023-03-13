Тюменская область вошла в число самых закредитованных регионов

В числе регионов с минимальной закредитованностью оказались регионы Северного Кавказа. Первое место в рейтинге занимает Республика Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 12,2%. На втором и третьем местах находятся Республика Дагестан и Чеченская Республика, где уровень закредитованности составляет 24,3% и 24,4% соответственно.