Тюменская область вошла в число самых закредитованных регионов

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
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Последнее место рейтинга занимает Калмыкия с показателем 108,8%, второе место — Республика Тыва (98,6%).
В числе регионов с минимальной закредитованностью оказались регионы Северного Кавказа. Первое место в рейтинге занимает Республика Ингушетия, в которой отношение среднедушевой банковской задолженности к годовой зарплате равняется 12,2%. На втором и третьем местах находятся Республика Дагестан и Чеченская Республика, где уровень закредитованности составляет 24,3% и 24,4% соответственно.
Среди регионов Уральского федерального округа, лучшие показатели по уровню закредитованности населения зафиксированы на Ямале — 49,4%, в Челябинской области — 58,9% и в Югре — 62,8%.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области за 2022 год увеличили суммы накоплений на своих счетах на 4,7%. В четвертом квартире объемы сбережений тюменцев выросли на 10%.