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Updated Сегодня, 12:29

Тюменец убил своего знакомого из-за долга и автомобиля Lexus RX 350

13 марта 2023, 12:29
Фото: 1MI

Тюменец получил 12 лет за убийство знакомого. Все произошло из-за долгов

Житель Нижнетавдинского района за убийство своего знакомого приговорен судом к 12 годам колонии. По данным пресс-службы прокуратуры Тюменской области, обвинительный приговор 42-летнему тюменцу вынесен 13 марта.

Всё произошло в 2017 году в СНТ «Фортуна» Нижнетавдинского района. Злоумышленник не хотел отдавать долг.

«После этого злоумышленник похитил принадлежащий убитому пиломатериал, автомобиль «Lexus RX 350», и иное имущество на общую сумму более 1,7 млн. рублей», - сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области

Подсудимому назначили 12 лет колонии строгого режима.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Убийство#Дела судебные#Уголовные дела#Прокуратура#Работа
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