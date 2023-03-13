Тюменец убил своего знакомого из-за долга и автомобиля Lexus RX 350

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Всё произошло в 2017 году в СНТ «Фортуна» Нижнетавдинского района. Злоумышленник не хотел отдавать долг.
«После этого злоумышленник похитил принадлежащий убитому пиломатериал, автомобиль «Lexus RX 350», и иное имущество на общую сумму более 1,7 млн. рублей», - сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области
Подсудимому назначили 12 лет колонии строгого режима.
Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменском кафе в драке застрелили 34-летнего мужчину.