Тюменец погиб в зоне СВО. С младшим сержантом простились родные и близкие

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
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Updated Сегодня, 10:55
«Будучи учеником Плешковской школы, принимал участие в акциях и конкурсах патриотического направления, считал долгом служить в Вооруженных силах России и с осознанным пониманием пошел в армию», - сообщается в тг-канале «Ишимский район».
Андрей Мулявин был награждён нагрудным знаком «За службу на Кавказе». Другие подробности о погибшем не сообщаются.
11 марта «Наш город» сообщал, что в Тюмени похоронили погибшего в зоне СВО 40-летнего бойца ЧВК «Вагнер» Олега Маскевича. Он скончался в начале января.