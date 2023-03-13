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Published Сегодня, 10:54

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Updated Сегодня, 10:55

Тюменец погиб в зоне СВО. С младшим сержантом простились родные и близкие

13 марта 2023, 10:54
Фото: 1MI

В Ишимском районе похоронили добровольца. Он погиб в зоне СВО

По данным тг-канала «Ишимский район», 13 марта родные и близкие простились Мулявиным Андреем Александровичем. Младший сержант погиб в зоне СВО 23 февраля 2023.
Фото: тг-канал «Ишимский район»
«Будучи учеником Плешковской школы, принимал участие в акциях и конкурсах патриотического направления, считал долгом служить в Вооруженных силах России и с осознанным пониманием пошел в армию», - сообщается в тг-канале «Ишимский район».

Андрей Мулявин был награждён нагрудным знаком «За службу на Кавказе». Другие подробности о погибшем не сообщаются.

11 марта «Наш город» сообщал, что в Тюмени похоронили погибшего в зоне СВО 40-летнего бойца ЧВК «Вагнер» Олега Маскевича. Он скончался в начале января.

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