Цены на бензин за неделю сравнялись в Екатеринбурге и Тюмени

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Литр АИ-95 на тюменских автозаправках стоит 50 рублей 56 копеек, АИ-98 — 61 рубль 26 копеек, дизтоплива — 59 рублей 68 копеек. Практически аналогичные цены зафиксированы в Свердловской области.
По данным сервиса FuelPrices.ru, самый дешевый бензин среди регионов УрФО продают в Ямало-Ненецком автономном округе: АИ-92 там стоит 40 рублей 74 копейки, АИ-95 — 44 рубля 49 копеек, АИ-98 — 60 рублей 65 копеек.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области стоимость АИ-95 выросла за последние три года более чем на 5 рублей, дизтоплива — на 10 рублей.