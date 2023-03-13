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Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Цены на бензин за неделю сравнялись в Екатеринбурге и Тюмени

13 марта 2023, 06:23
Фото: 1MI

В Тюмени и Екатеринбурге продают самый дорогой бензин в УрФО

Тюменская область вошла в список регионов Уральского федерального округа с самым дорогим бензином. Стоимость литра бензина марки АИ-92 в среднем сегодня составляет 46 рублей 29 копеек.
Сюжет
Тюмень

Литр АИ-95 на тюменских автозаправках стоит 50 рублей 56 копеек, АИ-98 — 61 рубль 26 копеек, дизтоплива — 59 рублей 68 копеек. Практически аналогичные цены зафиксированы в Свердловской области.

По данным сервиса FuelPrices.ru, самый дешевый бензин среди регионов УрФО продают в Ямало-Ненецком автономном округе: АИ-92 там стоит 40 рублей 74 копейки, АИ-95 — 44 рубля 49 копеек, АИ-98 — 60 рублей 65 копеек.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области стоимость АИ-95 выросла за последние три года более чем на 5 рублей, дизтоплива — на 10 рублей.

 

 

 

Бензин АИ-95 вновь подорожал на заправках в Тюмени
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#Валентина Бурнашева#Екатеринбург#Свердловская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Автомобилисты#Бензин#Цены на бензин#Водители
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