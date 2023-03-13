Суд взял перерыв в деле супругов, один из которых сменил пол

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Updated Сегодня, 05:39
Заседание сегодня прошло в закрытом формате, о чем ходатайствовали супруги. Они опасались, что огласка, которую может дать присутствие СМИ на заседании, позже негативно скажется на их жизни и может перерасти в травлю.
В суде они хотели отстоять возможность остаться в браке, заключенном, когда мужчина еще не сменил пол. Однако ссылаясь на Семейный кодекс РФ, в котором указано, что браком может сочетаться лишь разнополая пара, прокуратура считает необходимым брак расторгнуть.
«Суд взял перерыв до четверга. Сегодня все высказали свои позиции по данному делу», — сообщил «Нашему городу» представитель супружеской пары.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что 72 подростка из Тюменской области вступили в брак в 2022 году. Из них — 65 представительниц прекрасного пола и 7 юношей. Для сравнения, в 2021 году было зарегистрировано 7 таких браков, в 2017 — 24.