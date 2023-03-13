Суд взял перерыв в деле супругов, один из которых сменил пол

Ранее «Наш город» сообщал о том, что 72 подростка из Тюменской области вступили в брак в 2022 году. Из них — 65 представительниц прекрасного пола и 7 юношей. Для сравнения, в 2021 году было зарегистрировано 7 таких браков, в 2017 — 24.